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Yatağa bağımlı eşiyle "aşkla" ilgileniyor

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde felç geçirmesi sonucu yatağa bağımlı hayat süren 76 yaşındaki eşine özenle bakan 81 yaşındaki Hüseyin Demirtaş, çevresinin takdirini topluyor - Yarım asırdan fazla evli olan ve "iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta" sözüne sadık kalan Demirtaş çifti, birbirlerine olan sevgi, saygı ve sadakatleriyle "gerçek aşk"ın sözde kalmadığını gösteriyor- Hüseyin Demirtaş: - "Ben her ne şartta olursa olsun eşimi seviyorum, gözlerimi yumana kadar da seveceğim. Sevgiden yana hiç bir sıkıntımız yok. Engeller bile bizim aşkımıza engel olamadı"

14 Şubat 2019 Perşembe 11:37
Yatağa bağımlı eşiyle "aşkla" ilgileniyor

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde felç olması sonucu yatağa bağımlı hayat süren eşine özenle bakan 81 yaşındaki Hüseyin Demirtaş, fedakarlığıyla çevresindekilerden takdir görüyor.

Limanköy köyünde yaşayan işçi emeklisi Demirtaş, 2010 yılından bu yana 76 yaşındaki felçli eşi Gülten Demirtaş'ın bakımını ilgiyle yapıyor. Demirtaş'ın yıllardır eşinden esirgemediği ilgisi çiftin birbirlerine olan sevgi, saygı ve sadakatleriyle "gerçek aşk"ın sözde kalmadığını gösteriyor.

Hüseyin Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle 1959 yılında tanıştığını 1963 yılında evlendiklerini söyledi.

Eşinin 9 yıl önce felç geçirdiğini ve yatağa bağımlı kaldığını anlatan Demirtaş, buna rağmen birbirlerine olan aşklarının hiç azalmadığını anlattı.

Çok zor günler geçirdiklerini ancak sevgileri ile hayata tutunduklarını anlatan Demirtaş, "Ben şimdi 81 yaşındayım. Bir evin ne ihtiyacı varsa ben karşılamaya çalışıyorum. Fakat bir kadının yaptığını asla yapamam ama elimden geldiğince eşime destek olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Eşine gözü gibi baktığını dile getiren Demirtaş, bugüne kadar eşiyle çok mutlu bir evlilik yaşadıklarını aktardı.

Hayatla mücadele etmeye çalıştıklarına dikkati çeken Demirtaş, şöyle devam etti:

"Ben her ne şartta olursa olsun eşimi seviyorum, gözlerimi yumana kadar da seveceğim. Sevgiden yana hiç bir sıkıntımız yok. Engeller bile bizim aşkımıza engel olamadı. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Bizim aşkımız toprak altında son bulacak gibi duruyor."

Demirtaş, yeni evlenen gençlere "Gençlerimiz evlenirken de ayrılırken de acele etmesinler. İyi düşünüp taşınsınlar" diyerek seslendi.

Gülten Demirtaş ise eşini çok sevdiğini söyledi.

Eşinin kendisine adeta bir çocuk gibi baktığını anlatan Demirtaş, birbirlerine olan sevgilerinin anlatılamayacak kadar fazla olduğunu ifade etti.

Eşinin bugüne kadar kendisine 'of' bile demediğini anlatan Demirtaş, "Ben eşimi çok seviyorum. O benim her şeyim. Allah onu benim başımdan eksik etmesin." dedi.


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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:37
  1. aşk
  2. Felç
  3. ömür

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