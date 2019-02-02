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Yat yarışları: Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi

Organizasyonun 2. ayak yarışları Muğla'nın Marmaris ilçesinde başladı

02 Şubat 2019 Cumartesi 19:49
Yat yarışları: Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi yat yarışlarının 1. ayak mücadelesinde iki yarış birden yapıldı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'nün (MIYC) 11. kez Marmaris Körfezi'nde düzenlediği yarışların ikinci ayağına, ikisi Rusya'dan olmak üzere 32 yelkenli yatla 280 sporu katılıyor.

Hakem komitesinin yarış parkurunu belirleyen dubaların yerleştirmesinin ardından yelkenli yatlar, bağlı bulundukları Netsel marinadan çıkarak körfeze açıldı. Yelkenciler, yarış için uygun rüzgarı beklerken bu sürede antrenman turları attı.

İlk gün yarışlarında iki yarış birden gerçekleştirildi. IRC-1 (Uluslararası Yarış Klasmanı), IRC-2, IRC-3 ve IRC-4 olmak üzere dört kategoride gerçekleştirilen yarışta birinci olmak için mücadele veren sporcular, körfezde renkli görüntüler oluşturdu. Kıyıdaki vatandaşlar, yelkenlileri ilgiyle izledi ve fotoğraf çekti.

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış trofesinin 2. ayak ilk gün yarışlarını yağmur ve fırtınalı bir haftanın ardından güzel ve güneşli bir hafta sonunda geçirdiklerini söyledi.

Trofenin 2. ayağının ilk gününde keyif bir şekilde iki yarış birden yapıldığını aktaran Kalaycı, "İlk iki yarışımızı koy içinde yaptık. 32 yatta 280 yelkencimiz yarışıyor. Marmaris'e yelkencilerimiz hem tanıtım hem de ekonomik olarak katkı sunuyor. Güzel yarışlarımız oldu. Marmaris'e görsel şölen sunuyoruz. Bütün ilçe keyifli bir hafta sonu yaşıyor." dedi.

Organizasyonun ikinci ayağı yarın yapılacak son yarışla tamamlanacak.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 19:49
  1. Marmaris
  2. Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi
  3. Muğla
  4. Yat yarışları

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