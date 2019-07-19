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Yat Limanı’nda çevre ve görüntü kirliliği denetimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile Emniyet Güçleri Kaleiçi Yat Limanı’nda halkın huzur ve güvenliği için asayiş denetimi yaptı.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:13
Yat Limanı’nda çevre ve görüntü kirliliği denetimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile Emniyet Güçleri Kaleiçi Yat Limanı’nda halkın huzur ve güvenliği için asayiş denetimi yaptı. Denetimde tarihi sur diplerini mesken tutan, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan şahıslar bölgeden uzaklaştırıldı.


Kaleiçi yat limanını ziyaret eden turistleri ve Antalyalıları rahatsız edecek her türlü olumsuzluk ile mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri bu kapsamda Emniyet Güçleri ile işbirliği yaparak denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Her gün yerli yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Kaleiçi Yat Limanı’nda gerçekleşen denetimde tarihi sur diplerini mesken tutarak çevre ve görüntü kirliliği oluşturan şahıslar bölgeden


uzaklaştırıldı. Şahıslara ait eşyalar da toplanarak bölgede temizlik çalışması yapıldı.


Topladıkları çöpler ile birlikte tarihi sur diplerini ve kuytu alanları barınmak için kullanan şahıslara yönelik zabıta ekipleri emniyet güçleri ile birlikte denetim gerçekleştirdi. Oluşturdukları çöp yığınlarıyla çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan şahıslar emniyet güçlerinin güvenlik soruşturmasının ardından bölgeden uzaklaştırıldı. Barınma amaçlı kullanılan alanlar ise Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:13
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