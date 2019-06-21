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Yat limanı ve Kruvaziyer liman Çanakkale ekonomisini uçurur

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nın 12 numaralı meslek grubu toplantısında, şehir ekonomisinin Yat Limanı ve Kruvaziyer Liman ile daha da canlanacağı, rekabet gücü zayıflayan esnafın Kruvaziyer Turizmi olduğuna dikkat çekildi.

21 Haziran 2019 Cuma 10:31
Yat limanı ve Kruvaziyer liman Çanakkale ekonomisini uçurur

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nın 12 numaralı meslek grubu toplantısında, şehir ekonomisinin Yat Limanı ve Kruvaziyer Liman ile daha da canlanacağı, rekabet gücü zayıflayan esnafın Kruvaziyer Turizmi olduğuna dikkat çekildi. Çarşının ulaşılabilir olmasını isteyen esnaf, yeni otoparklar inşa edilmesini, yakışmayan otopark görüntülerine de düzenleme getirilmesi gerektiğini dile getirdiler.


Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu, ağırlıklı olarak Çanakkale Çarşı Caddesi ve civarındaki giyim, kuyumcu, ayakkabıcı ve ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren esnaflardan oluşan 12 numaralı meslek grubu üyeleri ile sektörde yaşanan gelişmeler ve sorunları görüşmek üzere ÇTSO Kongre Fuar Merkezinde bir araya geldi.


ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu başkanlığında gerçekleştirilen meslek grubu toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeleri A.Semih Toprak, Berkin Karaca, Ersin Kahraman, 12 numaralı Meslek Komite Başkanı Mustafa Ali Uzkuç, Komite Üyeleri Mustafa Özcan, Orhan Dom, Recep Yılmaz, Timur Ay ile Genel Sekreter Sema Sandal hazır bulundu.



"Otopark istiyoruz, Çarşı’nın ulaşılır olmasını istiyoruz"


Üyeler,sosyal hayatlarını olduğu kadar ticari hayatlarını da etkileyen ve çözüm bekleyen en önemli sorunun otopark ve bunun beraberinde getirdiği trafik sorunu olduğunu, Sarıçay kenarındaki otoparkların da şehre yakışmadığını, ayrıca güvenliği olmadığını belirttiler.


Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu toplantı ile ilgili açıklamasında, “21 meslek grubu üyemiz ile geleneksel hale getirdiğimiz sinerji toplantılarımız çok verimli geçiyor. Daha önce de bu toplantılarımızda ve komitelerimizde yaptığımız anketlerde 21 grupta da ilk sırada otopark sorunu ortaya çıktı. Buna daha fazla duyarsız kalamayız. ’En yaşanabilir şehir’ unvanımıza bu tablo yakışmıyor. Kamu ya da belediyenin bize yer göstermesi durumunda rol model oluruz, elimizi taşın altına koyarız ve Çanakkale’ye yakışır bir otopark yapma taahhüdünü veririz” dedi.



"Yat Limanı ve Kruvaziyer liman istiyoruz"


Meslek grubu toplantısına katılan üyeler; esnafı hareketlendirecek, ekonomik hayata katkısı en hızlı gerçekleşecek en etkili çalışmanın da Yat Limanı ve Kruvaziyer Liman olduğu konusunda görüş birliğine vararak Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasının Yat Limanı ve Kruvaziyer Liman ile ilgili yaptığı proje ve somut çalışmalardan bir sonuca ulaşılamamasından çok üzüntü duyduklarını, paranın yanı sıra emeklerin boşa gitmesinin de bir nevi israf olduğunu ifade ettiler.


Şehir merkezine arka arkaya yapılan alışveriş merkezlerinden sonra rekabet gücü zayıflayan esnafın umudunun Kruvaziyer Liman olduğunu belirten üyeler bu isteklerini ısrarla vurguladılar.


Üyeler ayrıca; alışveriş günleri yapılması, Efrad Okulu civarı düzenlenmesi, Aynalı Çarşının bakım ihtiyacı, şehir merkezinde geçici kurulan stantlarda yapılan satışların haksız rekabet oluşturduğu, kuralına uygun olmayan satışlara yetkililerin izin vermemesi gerektiği konularında görüş alışverişinde bulundular.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:31
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