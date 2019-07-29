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Yastıktaki dikiş izinden yola çıkan jandarma, uyuşturucu madde ele geçirdi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yastıktaki dikiş izinden yola çıkarak uyuşturucu madde ele geçirdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:25
Yastıktaki dikiş izinden yola çıkan jandarma, uyuşturucu madde ele geçirdi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yastıktaki dikiş izinden yola çıkarak uyuşturucu madde ele geçirdi.


Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Bitlis karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında özel bir firmaya ait yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste seyahat eden 2 yolcunun hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, yolculara ait eşyalar ve üzerlerinde arama yapıldı. Şüpheli şahsın seyahat yastığının dikişlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, yastığın içerisine gizlenmiş vaziyette 158 gram metamfetamin ele geçirildi. Devam eden arama faaliyeti sırasında jandarma ekipleri, diğer şüpheli şahsın ise iç çamaşırında gizlediği poşeti regülatörün arkasına attığını tespit etti. Poşet içerisinde yapılan kontrolde ise 159 gram metamfetamin olduğu tespit edildi. Toplam 317 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:25
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