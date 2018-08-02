2018 YAŞ'ta terfi eden komutanların isimleri! YAŞ kararları emekli olanlar TSK terfi listesi 2018

24 Haziran seçimleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı Başkan Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. YAŞ toplantısında önemli atama ve terfiler yapıldı.

Genelkurmay Başkanlığındaki "Çakmak Salonu"nda yapılan "çok gizli" nitelikli YAŞ toplantıları, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından Genelkurmay Karargahı dışına taşındı ve Çankaya Köşkü'nde yapılmaya başlanmıştı. Yeni sisteme geçilmesiyle birlikte YAŞ’ın görev ve yetkisine ilişkin düzenlemeler yapıldı. Yeni sistemin ilk Yüksek Askeri Şura olarak bilinen YAŞ toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yüksek Askeri Şura'nın yeni üyeleri olarak toplantıya ilk kez katıldı.

YAŞ'DA TERFİ EDEN İSİMLER

Hulusi Akar daha önce Genelkurmay Başkanı olarak katıldığı Şura'da bu kez Milli Savunma Bakanı göreviyle yer aldı. Orgeneral Yaşar Güler Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Ümit Dündar da Kara Kuvvetleri Komutanı sıfatıyla ilk kez YAŞ'ta görev yaptı. Toplantıda Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal'ın oramiralliğe, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarını sevk ve idare eden 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel'in orgeneralliğe terfi ettirildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı diğer terfi ve atama listesini açıkladığı andan itibaren terfi eden komutaların isim listesini buradan takip edebilirsiniz.