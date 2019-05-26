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Yassıada’daki son durum görüntülendi

"Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada projesinde son durum görüntülendi.

26 Mayıs 2019 Pazar 17:41
Yassıada’daki son durum görüntülendi

"Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada projesinde son durum görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın incelemelerde bulunacağı adadaki çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığı görüldü.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın incelemelerde bulunacağı Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak yeniden düzenlenen Yassıada projesinde son durum görüntülendi. 14 Mayıs 2015 tarihinde temeli atılan 18.3 hektarlık Yassıada projesinde, gemilerle taşınan iş makinalarıyla yapılan çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığı görüldü. Adadaki çalışmaların sona yaklaştığıöğrenildi. Tasarlanan projeyle Yassıada’da 125 odalı otel, bin 200 kişilik cami, 600 kişilik konferans salonu ve seyir terası bulunuyor.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 17:41
  1. doğa

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