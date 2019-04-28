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Yasmin Levy Edirne Büyük Sinagog'da konser verdi

28 Nisan 2019 Pazar 22:27
Yasmin Levy Edirne Büyük Sinagog'da konser verdi

EDİRNE (AA) - Ladino müziğinin güçlü sesi Yasmin Levy Edirne Büyük Sinagog'da konser verdi.

Vakıflar Haftası kutlamaları kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Hahambaşılığı Vakfı organizasyonunda sinagogda sahne alan Levy, Ladino (İspanya kökenli Yahudilerin konuştuğu lisan), Türk, Roman ve Flamenko ezgilerini seslendirdi.

Manisa doğumlu babası ve İzmir doğumlu annesini hatırlatan Yasmin Levy, "Burası benim evim, sizler benim ailemsiniz." dedi.

Sufizm'den, Mevlana'dan çok etkilendiğini ifade eden Levy, sema öğrenmek için eşi ve kızıyla iki haftalığına Konya'ya geleceğini söyledi.

İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Bülent Ersoy, Sezen Aksu'yu çok beğendiğini ifade eden Yasmin Levy, Aysel Gürel ve Sezen Aksu'nun sözlerini yazdığı Firuze adlı eseri de seslendirdi.

Sıcaktan zaman zaman bunalan sanatçıya, müzisyenler arasında yer alan eşi havlu verdi.

Levy, Flamenko dans figürleriyle süslediği konserini, bir bölümünü Türkçe seslendirdiği Kadifeden Kesesi türküsü ile noktalandırdı.

Yoğun ilgi gören konser sonrası Levy büyük alkış aldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, konserin ardından sanatçıya kentin önemli el sanatlarından Edirnekari tarzı işlenmiş tablo armağan etti.

Canalp, burada yaptığı konuşmada, güzel geceyi organize eden Türkiye'deki Yahudi toplumunun bütün fertlerine teşekkür ederek, "Bir sorunun cevabını bu akşam burada buldum. Kafamdaki soru şuydu, 'Yasmin Levy'i bu kadar meşhur eden, Türkiye'de bu kadar meşhur eden, belki kendi memleketinden de daha çok meşhur eden nedir?' diye. Bu akşam burada bu sorunun cevabını hep birlikte görmüş olduk. Yasmin Levi'nin sadece babası bizden değil, aynı zamanda ruhu da bizden." dedi.

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem'in çiçek, Türk Musevi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'in Türkiye fotoğraf albümü armağan ettiği Yasmin Levy, alkışlar arasında sinagogdan ayrıldı.



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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 22:27
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