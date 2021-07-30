Yasmani Capello kimdir? Türk sporcular 2020 Tokyo Olimpiyatlarında destan yazmaya devam ediyor. Tokyo 2020 Olimpiyatlarının yedinci gününde de Türk sporcularamız göğsümüzü kabartma devam ediyor. Milli atlet Yasmani Capello, erkekler 400 metre engelli seçmelerinde yarı finale çıktı. Yasmani Capello, yarı final müsabakasına 1 Ağustos Pazar günü çıkacak. Peki, Yasmani Capello kimdir? Yasmani Capello nereli? Yasmani Capello kaç yaşında? Yasmani Capello başarıları.

Yasmani Capello kimdir?

Yasmani Copello 15 Nisan 1987 dodu. Küba asıllı Türk engelli koşucusu olan Yasmani Capello Enka sporcusudur.

Yasmani Capello, Temmuz 2015'teki 49.73'lük performansıyla 400 m engelli Türkiye rekorunu kırdı. Yaklaşık iki hafta sonra rekoru 49.39'a çekti. Yasmani Capello, Ağustos 2015'te Pekin'deki Dünya Şampiyonası serilerinde 48.89 koşarak derecesini geliştirdi. Capello Yarı finalde bu kez 48.46'yla yeniden rekor kırdı.

Yasmani Capello Amsterdam'daki 2016 Avrupa Şampiyonası'nda kişisel en iyi derecesini ve Türkiye rekorunu 48.42'ye indirerek altın madalya kazandı. Türkiye'nin 2016 Yaz Olimpiyatları kafilesinde yer alan sporcu, Rio'ya son Avrupa şampiyonu olarak gitti. Eleme serilerini 49.52, yarı finali ise 48.61'le geçen Copello, finaldeki 47.92'siyle kişisel en iyi derecesi ve Türkiye rekorunu geliştirerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Copello Türkiye rekorlarına imza atmaya daha sonraki dönemde de devam etti. Son şampiyon unvanıyla gittiği 2018 Avrupa Şampiyonası'nda 47.81 koşan sporcu, rekor derecesiyle bu kez gümüş madalyanın sahibi oldu. Yasmani Capello Türkiye'de öncelikle Fenerbahçe atletizm takımı sporcusu iken daha sonra Enka'ya transfer oldu.