Yaşlılık maaşına zam! Yaşlılık maaşı 500 Lira oldu

Binali Yıldırım Başbakan olarak son kez başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu sonrası, yaşlılık maaşının zam yapılarak 500 lira olduğunu açıkladı.

Binali Yıldırım, '65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın yaşlılık aylığı diye bir şey var. Bu 3 ayda bir ödeniyor ve her ay için şu anda 266 lira. 3 aylığı toptan ödeniyor. Bunu, emekliliği olmayan, kimsesi olmayan ve hiç bir geliri olmayan kadın erkek vatandaşlarımız alıyor. 600 bin civarında bu haktan yararlanan vatandaşımız var. Bu aylığı 500 liraya çıkarıyoruz. Yani üç ayda bir 1500 lira para alacaklar.' dedi.