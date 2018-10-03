Kapitalist sistem yaşlıları yok sayıyor! “Yaşlılık” bizde hürmet makamı

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” dolayısıyla bir otelde düzenlenen “Yaşlı Refahı İçin Yaşlı Hakları Konferansı’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda konuşan Emine Erdoğan, modern dünyaya yön veren kapitalist anlayışın yaşlılığı hayatın dışına ittiğini ve değersizlikle özdeşleştirdiğini ifade etti ve “Oysa bizim kültürümüzde yaşlanmak, başlanmaktır. Bilgelikle eşdeğerdir. Bu nedenle yaşlıların elini öper, başımıza koyarız. Çünkü onlar hürmet makamıdır. Her biri hayat denen o zor, zahmetli yolculuğun bilgesidir, üstadıdır. Yaşam onlardan sorulur. Onlar tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatır, bize rehberlik yapar. Yaşlıları hayatımızdan çıkarırken, zengin tecrübelerini de kendimizden uzaklaştırmış oluruz. Yaşlılarla yaşayan çocukların aidiyet duygusunun güçlü olacağına, köklü bir çınarın meyvesi gibi hissedecekler” diye konuştu.

"Yaşlılık yoksunluk değil, aksine kazanımdır"

Doğurganlık oranının azalması ve yaşam süresinin uzamasıyla yaşlı nüfusun arttığını söyleyen Erdoğan, sosyal politikaların bu gerçeği dikkate alarak planlanması gerektiğini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TÜİK tarafından 2017 yılının sonunda yayınlanan verilere göre, Türkiye’de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun son 5 yılda yüzde 17 oranında artarak, 6 milyon 900 bin kişiye ulaştığını ifade etti. Bakan Selçuk, “Yaşlılık yoksunluk değil, aksine bir kazanımdır. AK Parti hükümetlerinin bütüncül yönetim anlayışı, her alanda olduğu gibi, büyüklerimizin yaşam şartları konusunda da refahı ve üst düzey hizmet anlayışını beraberinde getirmekte. Sosyal hayattan temel yaşam koşullarına, emekli aylıkları ve sosyal güvenceden evde bakım hizmetlerine dek, yaşlılarımızın toplumsal hayattan kopmamasını sağlayacak her alanda birçok projeyi ve programı uygulamaya aldık” dedi.

"Yaşlılarımızın faaliyetlere katılmalarına özel önem veriyoruz"

Selçuk, kamuya, özel sektöre ve vakıflara bağlı toplam 394 huzurevinde koruma ve bakıma ihtiyaç duyan 25 bin 394 vatandaşa hizmet verildiğini, bu vatandaşlardan 4 bin 741’inin Bakanlığa bağlı huzurevlerinden ücretsiz yararlandığını söyledi. Bakanlığa bağlı 503 kişi kapasiteli Darülaceze’de 458 yaşlıya da hizmet sunduklarının altını çizen Selçuk, “Geleceğimizin inşacısı büyüklerimize sağladığımız yaşam alanlarını, onları dört duvar arasına hapseden yapılar olmaktan çıkararak, sosyal, kültürel, hobi faaliyetleri düzenliyor ve yaşlılarımızın bu faaliyetlere katılımlarına özel önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.