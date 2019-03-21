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Yaşlıların tekne turu keyfi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle Karakaya Barajı gölüne tekne turu düzenlendi.

21 Mart 2019 Perşembe 15:03
Yaşlıların tekne turu keyfi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle Karakaya Barajı gölüne tekne turu düzenlendi.


Karakaya Baraj Gölü’nde Büyükşehir Belediyesi’ne ait gezi teknesinde düzenlenen programına Vefa Konağı üyeleri, Malatya Huzurevi yaşlılarının ve gençlerinde bulunduğu 160 kişinin katıldığı etkinlikte Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği ile yaşlılarımız doyasıya eğlendiler.


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Malatya Büyükşehir Belediyesi fiziki hizmetlerin yanı sıra sosyal ve kültürel hizmetlere de büyük önem vermektedir. 7’den 70’e her vatandaşının yanında olan Büyükşehir Belediyesi, özellikle hayatlarının en verimli çağını ailesi ve vatanı için harcamış olan yaşlılarımızın hayatlarının bu son demini rahat ve huzur içerisinde geçirmelerini temin etmek, bir nebzede olsa eğlenmelerini sağlamak amacıyla bir dizi etkinlikler düzenlenmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlılarımıza vermiş olduğumuz değerin bir göstergesi olarak ‘Vefa Konağı’nı hizmete açarak yaşlılarımızın burada günlerini rahat bir şekilde geçirmelerini sağlamaya çalıştık. ‘Vefa Konağı’nda sohbet programlarından, kişisel bakımdan sağlık hizmetine kadar birçok hizmet verilmektedir” diye konuştu.


Daha sonra düzenlenen yemekle birlikte program sonlandırıldı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:03
  1. sanat
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