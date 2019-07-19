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Yaşlıların durumu Ordu’da tartışılıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen “Yaşlı Refahı Bölgesel Semineri”, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

19 Temmuz 2019 Cuma 16:39
Yaşlıların durumu Ordu’da tartışılıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen “Yaşlı Refahı Bölgesel Semineri”, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Konferans Salonunda gerçekleştirildi.


Cumhurbaşkanlığı 180 günlük icraat programı kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “Yaşlı Refahı Bölgesel Semineri”nin ilki 10 ilin katılımıyla Ordu’da yapıldı.


Seminerde yaşlıların yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve yaşlı refahının sağlanması konularında bölgesel düzeyde bilinç ve farkındalığın artırılması, yaşlanma ile ortaya çıkan fizyolojik değişimlerin etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşlıların bağımsız günlük yaşam aktivitelerinin geliştirilebilmesi konularının kapsamlı bir biçimde ele alınarak yerel düzeyde farkındalık ve personel motivasyonunu geliştirmesi hedeflenen seminer kapsamında, farklı uygulamalar ile güncel gelişmeler hakkında görüş ve önerilerin alındı. Söz konusu seminerler sırasıyla Trabzon, Van, Hatay, Mersin, Kocaeli, Konya, İstanbul ve Antalya illeri ile devam edecek.


Seminerde, EYH Genel Müdür Yardımcısı Avni Özkaya ‘Yaşlılık, Yaşam Kalitesi ve Yaşlı Hakları’, AÇSH Uzm. Yard. Onur Aytar ‘Yaşlı Refahı’, ‘Yoksulluk ve Sosyal Yardım Hizmetleri’, AÇSH Uzmanı Betül Tamkoç ‘Gündüz Hizmet Modelleri’, Aile ve Toplum Hiz. Gen. Müdürlüğü Daire Başkanı Yasemin Esen ‘Yaşlılıkta Ailenin Rolü’, Fizyoterapist Emel Pekçetin ‘Kırılgan Yaşlıda Düşme Korkusu’, Fiziksel Egzersiz, Psikiyatri Uzmanı Emel Uysal ‘Yaşlı Ruh Sağlığı’, Dr. Ahmet Emre Demirbaş ‘Kurumsal Bakımda Sağlık Hizmetleri’ konularında sunum yapıldı.


Seminere AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz, Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Orhan Koç, Genel Müdür Yardımcıları Avni Özkaya, Önal İnaltekin, Bakanlık Daire Başkanları Coşkun Gürboğa, Ömer Faruk Bilgin, Yasemin Esen, Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık, daire müdürleri ve katılımcılar katıldı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:39
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