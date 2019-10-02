"Yaşlılarımızı huzurevlerinde ölüme terk edemeyiz"

Taha Emre Özdemir Ankara

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, 'Yaşlılar Haftası'na ilişkin TBMM'de söz aldığı konuşmasında, 65 yaş üstü kişilere daha kaliteli hizmet verilmesi gerektiğini hatırlattı. "Ülkemizde yaşlılık 65 yaş üstü yaşlar olarak kabul edilmektedir." diyen Aycan, "Nüfusumuzun yüzde 8,3'ü 65 yaş üstüdür. Özellikle ileri yaşlıların özel bakıma, özel sağlık hizmetlerine ihtiyacı var. Yaşlıları huzurevine veya bir kliniğe kapatmadan kendi doğal ortamında günlük hayatın içinde aktif tutmalıyız." ifadelerini kullandı.

'Yaşlılarımız bunu hak ediyor'

65 yaş üstü kişiler için evde bakım hizmetlerinin önemine dikkat çeken Aycan, şunları söyledi:

"Evde bakım ve sağlık hizmetlerini her yaşlımıza götürmeliyiz. Evde bakım için sağlık hizmetlerini yapılandırmalı ve daha çok sağlık personeli istihdam etmeliyiz. 550 bin sağlık personeli atama beklemektedir. Hemşire, fizyoterapist ve psikolog istihdamını arttırabilir, böylece yaşlılarımıza daha iyi hizmet verebiliriz. Yaşlılarımız bunu hak etmektedir."