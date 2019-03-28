ANKARA (AA) - Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, evde sağlık hizmetlerinin 500'ü aşkın mobil ekip ve 2 bin 500 çalışanla bir milyondan fazla kişiye dokunduğunu belirtti.

Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yaşlılara Yönelik Gündüzlü Hizmet Standartları Geliştirme Çalıştayı"nda konuşan Koç, dünya nüfusunun giderek yaşlandığına dikkati çekerek "Bugün Japonya'da yüzde 30'a varan yaşlılık oranı var. 60-65 yaş üstü yaşlısına bakabilecek genci olmayan ülkeler var. Birçok ülke bu açıdan farklı çözüm arayışı içerisindeler. Bilişim ve teknolojik altyapısını değiştirerek yaşlılara yönelik bağımsız yaşlılık beceresini kazandırmak için programlar hazırlıyorlar." şeklinde konuştu.

Türkiye'de yaşlı sayısının 8 milyon 700 bine ulaştığına ve bu sayısın giderek arttığına işaret eden Koç, "Yıllara baktığımızda hızla yaşlanıyoruz. Bu durum da tedbirlerimizi erkenden almamız gerektiğini ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Koç, yaşlı bakımı konusunda Türkiye'nin diğer ülkelerle kıyaslandığında başarılı bir modele sahip olduğunu, bakım ve rehabilitasyon birimleri, huzurevleri ve evde bakım modeli, belediyeler, vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşlarının bu alandaki faaliyetleriyle yaşlı bakım faaliyetlerinin başarıyla yerine getirildiğini söyledi.

- Evde sağlık hizmeti için "444 38 33" numaralı hattı arayın

Sağlık Bakanlığınca yaşlıların yararlanabileceği şekilde evde sağlık hizmeti verildiğini ancak bu hizmetin bilinirliğinin az olduğunu ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"Evde sağlık hizmetlerinin telefon hattını bilen kişi sayısı çok az. Aslında hizmet çok güzel, dünyaya da örnek bir hizmet. Ücretsiz şekilde 7/24 saat erişimi olan ve evlere kadar gidip hizmet sağlayan bir destek. 500'ü aşkın mobil ekibi ve 2 bin 500 çalışanı olan, bir milyondan fazla vatandaşa dokunan hizmet. Yurt dışına baktığınızda bütün ülkenin eşit homojen hizmet aldığı ülke sayısı çok az. Bizim ölçeğimizde bir tek Almanya bize benziyor. Bu vesileyle hattımızı da söyleyelim '444 38 33'. Bu numarayı aradığınızda o ilçenin ilgili iletişim müdürü çıkıyor. 7/24 saat kayıt altına alıyor ve size uygun program yapılıyor, evinize kadar geliyor."

Koç, gündüz yaşam merkezlerinin yaşlıların gündüz bırakabileceği, yakınlarının sosyal yaşamlarına vakit ayırabileceği bir model olduğunu aktararak "Bu kapsamda tek başına yaşayan yaşlıların kendi evinde yaşam becerisini sağlamak için gerekli eğitim modellerinin de geliştirilmesi için yoğun mesai harcıyoruz. Gündüzlü yaşam merkezi için planlama yaptığımız yaklaşık 48 yer var. Bunu hızlıca açacağız." diye konuştu.