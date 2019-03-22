‘Yaşlılara Saygı Haftası’ etkinliğinde çiçek diktiler

‘Yaşlılara Saygı Haftası’ kapsamında, Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “7’den 70’e Gönül Köprüsü” etkinliği düzenledi. Etkinlikte anaokulu öğrencileri anneanne, babaanne ve dedeleri buluşarak pasta yapıp, çiçek diktiler.

‘Yaşlılara Saygı Haftası’ kapsamında, Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “7’den 70’e Gönül Köprüsü” etkinliği düzenledi. Beldibi Mahallesi’nde bulunan Ayşe Yücel Anaokulu’nda düzenlenen etkinliğe Marmaris Milli Eğitimi Müdürü Züleyha Aldoğan, Kaymakam Celalettin Yüksel’in eşi Hülya Yüksel, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinlikte anaokulu öğrencileri anneanne, babaanne ve dedeleri birlikte pasta yapıp, çiçek diktiler. Etkinlikle ilgili Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan bilgi verdi. Bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini belirten Aldoğan, “Yaşlılara saygı sadece bir hafta değil, her gün olması gereken bir ‘gönül köprüsü’. Bu sefer farklı bir etkinlik yapalım dedik. Anneannelerimizi, babaannelerimizi ve dedelerimizi, anaokulumuzda torunlarıyla buluşturmak istedik. Bundan sonra bu düzenlemeleri düzenli olarak gerçekleştireceğiz. Birlikte pastalar yapacağız, şarkılar söyleyeceğiz, çiçekler dikeceğiz, dolu dolu bir gün yaşayacağız. Büyüğümüze saygı, sevgi ve vefa çok önemli bizim olmazsa olmaz değerlerimiz. Biz bu değerlerimizi minik yavrularımıza da kazandırmak istiyoruz.” dedi. Torunlarıyla buluşmalarına katkı sağlayanlara teşekkür eden anneanne, babaanne ve dedeler çok güzel bir gün geçirdiklerini dile getirdi.Minik öğrencilerin ise çok mutlu olduklarını söyledi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.