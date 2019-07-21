Yaşlılara "güneş çarpması" uyarıları

ANKARA (AA) - AYBÜKE İNAL - Yaz aylarında sık görülen sıcak çarpmasına hızlı müdahale edilmesi gerektiği, aksi takdirde bu durumun özellikle 65 yaş üstü bireylerde ölüme sebebiyet verebileceği uyarısında bulunuldu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlkin Naharcı, sıcak çarpmasının belirtilerini ve sıcak çarpması halinde alınması gereken önlemleri AA muhabirine anlattı.



Naharcı, 65 yaş üstü bireylerin, birçok kronik hastalığa sahip olması ve kullandıkları bazı ilaçlar nedeniyle yaz aylarındaki yüksek sıcaklıklardan genç yaş gruplarına göre daha fazla etkilendiğini söyledi.

Sıcak çarpmasının, vücudun kendini soğutamadığı ve sağlıklı sıcaklık düzeyini koruyamadığı zamanlarda ortaya çıktığına işaret eden Mehmet İlkin Naharcı, "Sıcak çarpması, hızlı müdahale edilmesi gereken acil bir tıbbi durum. Yaşlı bireylerde hızlı müdahale yapılmazsa ölüme bile sebebiyet verebilir." uyarısında bulundu.

Sıcak çarpmasının belirtilerini de anlatan Naharcı, "Hastalarda, sıcak, kuru ve soluk deri, hızlı nefes alma, hızlı kalp atımı, ağrılı kas krampları, yürüme güçlüğü, baş ağrısı, bulantı, kusma, şuur bulanıklığı, halüsinasyon görme, halsizlik, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi mevcut kronik hastalıkların kötüleşmesi durumları görülebilir. Ayrıca bu durumda, vücut sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkabilir." diye konuştu.

- "Kullanılan ilaçlar sıcak çarpması riskini azaltmak için ayarlanabilir"



Hipertansiyon, şeker gibi kronik hastalıkların, vücudu sıcak çarpmasına daha yatkın hale getirebileceğine işaret eden Doç. Dr. Naharcı, kullanılan depresyon, alerji, idrar söktürücü gibi bazı ilaçların da vücudun sıcaklığı dengeleme kabiliyetini bozabileceğini söyledi.

Sıcak havalarda yaşlıların derisinin gençlere oranla terleyerek vücudu soğutma işlevini daha az yerine getirebildiğini belirten Naharcı, yaşlılarda sıcak çarpmasını önlemek için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Yaşlıların, özellikle 30 derece üzerinde evde kalmaları, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmaları, eğer düzenli egzersiz yapıyorlarsa günün sıcak olmayan saatlerini tercih etmeleri, açık renkli, pamuk veya keten elbiseler tercih etmeleri ve gün boyunca düzenli olarak soğuk içecek tüketmeleri gerekir. Kullanılan ilaçlar hekiminiz ile görüşülerek sıcak çarpması riskini azaltmak için ayarlanabilir. Sıcak havalar süresince bazı ilaçlarınızın dozu azaltılabilir veya kullanımı kesilebilir. Çay ve kahve, hafif idrar söktürücü etkilerinden dolayı sınırlı olarak tüketilmeli. İdrar rengi düzenli olarak kontrol edilmeli. Koyu sarı veya kahverengi idrar sıvı alımının azlığını işaret eder. Gün içinde duş alınması ve ıslak havlu kullanılması faydalı olur."

Geriatri Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlkin Naharcı, evinde tek başına yaşayan, yürüme güçlüğü ve bilişsel bozuklukları olan kişilerin günde en az 2 defa kontrol edilmesi ve evlerinin iyi havalandırılması tavsiyesinde de bulunarak, "Şayet sıcak çarpması şüpheniz varsa hastanın hemen soğutulması gerekir. Sünger veya havlu ile vücudu serinletme ve soğuk duş almaya yönlendirme faydalı olabilir. Tabii ki hasta en kısa zamanda tıbbi müdahale için en yakın sağlık kuruluşuna getirilmelidir." diye konuştu.