Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde yapılan ’Sıcacık Sevgin’ projesinin sertifika töreninde yaşlılar üniversiteli oldu, sınıfları doldurdu.

Bilecik Belediyesi koordinasyonunda; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Sıcacık Sevgin" projesinin sertifika töreninde üniversiteli gençler, yaşlılara 14 Şubat’ta yaptıkları ürünleri hediye ettiler, yaşlılar da gençlere sertifika taktim etti. Üniversitede düzenlenen programda, gençler önce Bilecik Huzurevinde yaşlıları alarak, üniversitede ağırladı. Daha sonra yaşlılarla sohbet eden ve ikramlarda bulunan öğrenciler, düzenlenen programda yaşlılardan şiir ve şarkılar dinledi. Yaşlıların anılarını dinleyen öğrenciler, hayalleri ve ideallerini yaşlılara anlatma fırsatı buldu.

"Yaşlılarımız bugün üniversiteye geldi ve üniversiteli oldular"

Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü ve Proje Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan düzenlenen program hakkında yaptığı açıklamada, "Şeyh Edebali Üniversitesindeyiz. Bilecik’teki Huzurevimizle yaptığımız bir çalışmanın bugün farklı bir bölümündeyiz. Güzel Sanatlar ve Endüstriyel TasarımBölümündeyiz. Sıcacık Sevgin projesi ismiyle başladığımız projemiz bugün Yaşlılar Haftasında farklı bir konuma getirdik. Yaşlılarımız bugün üniversiteye geldi ve üniversiteli oldular. Aynı zamanda gençlerimiz 14 Şubat tarihinde yine huzurevi sakinleriyle birlikte yaptıkları hediyeleri yaşlılara taktim ettiler. Yaşlılarımız da onlara sertifikalarını verdiler. Yaşlılarımızın bıraktığı izleri takip ederek, güzel çalışmalar ortaya koymaya çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

"Amacımız yaşlılarımızla bir olmak onlara dokunmaktır"

Üniversiteli gençlerle birlikte amaçlarının yaşlılarımızla bir arada olmak ve onlara dokunmak olduğunun altını çizen Çalışkan, "Bilindiği üzere; 18 - 24 Mart tarihleri Yaşlılar Haftası olarak değerlendiriliyor. Bizler de daha önce Bilecik Belediyesi olarak yaşlılarımızla birlikte güzel projeler gerçekleştirdik. Örneğin, Bilecik Genciyle Yaşlısıyla Hareketleniyor, Bilecik’te ’Yaş-Al Müzikle Sesini Yaş-At’ ve en sonunda da ’Sıcacık Sevgin’ projesi kapsamında yaşlılarımızla buluştuk. Onları üniversitede ağırlayarak, üniversiteli yaptık. Bilecik Belediyesi’ndeki hemen bütün birimlerin işbirliğiyle güzel çalışmalar gerçekleştirmeye gayret ediyoruz" dedi.

"Dünya nüfusunun yüzde 10’ununu yaşlılar oluşturuyor"

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz ise ‘’Her zaman deneyim ve tecrübelerinden yararlandığımız ve dünya nüfusunun yüzde 10’ununu oluşturan yaşlılara sevgi ve saygıyı dile getirmek için 1982 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından 18 ve 24 Mart tarihleri arası Yaşlılar Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bizler de Üniversitemiz ve Belediye işbirliğinde böyle sosyal bir çalışma ve projenin içinde yar aldığımız için teşekkür ediyorum" dedi.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cenk Sezer ise öğrenci ve yaşlılara, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Seyhan Şimşek ise düzenlenen etkinliklerden duyduğu memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can ve Proje Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan’a teşekkür etti.