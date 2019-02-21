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"Yaşlılar konusunda strateji dahilinde hareket edilmeli"

Birinci Yaşlılık Şurası kapsamında, SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı başkanlığında "Bakım Ekonomisi" başlıklı oturum düzenlendi- SGK Başkanı Bağlı:- "Yaşlıların bakımı, tedavisi, sosyalleşmesi, toplumsal ilişkilerden kopmamasının sağlanması için sadece sosyal güvenlik kurumlarının ya da çalışma bakanlıklarının sosyal hizmet birimlerinin değil toplumun bütün katmanlarının, devletin bütün kurumlarının belli bir strateji dahilinde hareket etmesi gerekiyor"

21 Şubat 2019 Perşembe 13:12
"Yaşlılar konusunda strateji dahilinde hareket edilmeli"

ANKARA (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, "Yaşlıların bakımı, tedavisi, sosyalleşmesi, toplumsal ilişkilerden kopmamasının sağlanması için sadece sosyal güvenlik kurumlarının ya da çalışma bakanlıklarının sosyal hizmet birimlerinin değil toplumun bütün katmanlarının, devletin bütün kurumlarının belli bir strateji dahilinde hareket etmesi gerekiyor." dedi.

Bağlı, bir otelde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen, Birinci Yaşlılık Şurası'nın "Bakım Ekonomisi" başlıklı üçüncü oturumunun başkanlığını yaptı.

Oturumun açılışında yaptığı konuşmada Bağlı, ekonomik gelişme, modernleşme ve doğurganlık oranının düşmesiyle toplumlarda yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının arttığına dikkati çekti. Bu yapısal değişikliğin, iyi şekilde yönetilmesinin önemine değinen Bağlı, sosyal katılım itibarıyla yaşlıların topluma entegrasyonunun artırılması gerektiğini söyledi.

Bağlı, "Yaşlıların bakımı, tedavisi, sosyalleşmesi, toplumsal ilişkilerden kopmamasının sağlanması için sadece sosyal güvenlik kurumlarının ya da çalışma bakanlıklarının sosyal hizmet birimlerinin değil toplumun bütün katmanlarının, devletin bütün kurumlarının belli bir strateji dahilinde hareket etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Şuradaki çalışmalar kapsamında, 2019-2023 yıllarını kapsayan yaşlılık vizyon belgesinin oluşturulmasının amaçlandığını ifade eden Bağlı, yaşlılık politikalarında deneyimli ülkelerle bir araya gelinip konunun tartışılacağını söyledi.

Sosyal güvenlik kurumlarının yaşlılar için verdiği hizmetlere değinen Bağlı, sosyal güvenlik reformuyla hayata geçirilen genel sağlık sigortasının dünyanın en geniş kapsamlı sağlık sigortası olduğunu kaydetti.

Oturumda, Azerbaycan Çalışma Bakanlığı Emekli Aylığı Bölümü Başkanı Chingiz Aliyev, Brezilya Yaşlı Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Genel Müdürü Antonio Fernandes Toninho Costa, Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Müdürü Prof. Dr. Jin Weigang, Fas Aile, Dayanışma, Eşitlik ve Sosyal Gelişim Bakanlığı Danışmanı Fatima Lamhani, Peru Kadın ve Savunmasız Nüfuslar Bakanlığından avukat Elba Espinoza Rios, Tunus Kadın, Aile, Çocuk ve Yaşlı Bakanlığı Genel Müdürü İmene Becheikh de birer konuşma yaptı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:12
  1. Birinci Yaşlılık Şurası
  2. Mehmet Selim Bağlı
  3. Sosyal Güvenlik Kurumu

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