0553 313 94 23

Yaşlılar hünerlerini sergiye döktü

Ordu Ahmet Cemal Mağden Huzurevi sakinleri tarafından yapılan eserlerin sergisi açıldı.

19 Mart 2019 Salı 15:16
Yaşlılar hünerlerini sergiye döktü

Ordu Ahmet Cemal Mağden Huzurevi sakinleri tarafından yapılan eserlerin sergisi açıldı.


Yaklaşık 7 yıl önce açılan atölye ile el becerilerini geliştirip, boş zamanlarını değerlendiren huzurevi sakinlerinin yaptıkları eserlerin sergisi açıldı. 18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle düzenlenen sergi açılışında, yaşları ortalama 60 ile 75 arasında değişen yaşlılar, ahşap boyama, takı tasarımı, filografi sanatı, örgü ve resim alanında ortaya çıkarttıkları yaklaşık 750 farklı eseri beğenilere sundu.


Serginin açılışını, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ve ilgililer yaptı. Burada açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, "Huzurevinde kalan yaşlılarımız el becerilerini geliştirmek, boş zamanlarını en iyi şeklide değerlendirmeleri ve aynı zamanda becerilerinin geriye gitmemesi bakımından el sanatlarının çok önemli olduğunu biliyoruz. Yaşlılarımızın ne kadar hayata bağlı olduğunu ve ne kadarkabiliyetli olduğunu bir kez daha görmüş olduk” dedi.


Konuşmanın ardından protokol ve yoğun bir kalabalık, yapılan eserleri inceleyerek, bilgiler aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:16
  1. sergi
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arslantepe UNESCO kalıcı listesine girme yolunda
    1. Arslantepe UNESCO kalıcı listesine..
    2. Tosya’da Fitness Merkezi açıldı
    3. Eğitimci ve velilerden kan ve kök..
    4. Japonya’daki sergide Osmanlı rüzgarı..
    5. Defineciler kazdıkları çukurda..
    6. Paris’te Sarı Yeleklilerin..
    7. Dünyanın en büyük Atatürk Heykeline..
    8. "Kılıçdaroğlu siyasi ahlaktan söz..
    9. "Türkiye, geçen yıl dijital reklamda..
    10. Aydın jandarmasından iki tarlaya..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya’da
    12. Başkan Öztürk sanayi esnafıyla buluştu
    13. Eskişehir'de "Yeşilay Danışmanlık..
    14. Almanya'nın 2019 büyüme tahmini..
    15. SANKO Okullarının satrançta büyük..
    16. SANKO Üniversitesi’nden İslahiye ve..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ın bir..
    18. 180. Yıl Futbol Turnuvası
    19. Antalya’da kar altında seçim çalışması
    20. QNB Finansbank Konya'da TarımKart'ı..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı