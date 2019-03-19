Yaşlılar hünerlerini sergiye döktü

Ordu Ahmet Cemal Mağden Huzurevi sakinleri tarafından yapılan eserlerin sergisi açıldı.

Yaklaşık 7 yıl önce açılan atölye ile el becerilerini geliştirip, boş zamanlarını değerlendiren huzurevi sakinlerinin yaptıkları eserlerin sergisi açıldı. 18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle düzenlenen sergi açılışında, yaşları ortalama 60 ile 75 arasında değişen yaşlılar, ahşap boyama, takı tasarımı, filografi sanatı, örgü ve resim alanında ortaya çıkarttıkları yaklaşık 750 farklı eseri beğenilere sundu.

Serginin açılışını, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ve ilgililer yaptı. Burada açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, "Huzurevinde kalan yaşlılarımız el becerilerini geliştirmek, boş zamanlarını en iyi şeklide değerlendirmeleri ve aynı zamanda becerilerinin geriye gitmemesi bakımından el sanatlarının çok önemli olduğunu biliyoruz. Yaşlılarımızın ne kadar hayata bağlı olduğunu ve ne kadarkabiliyetli olduğunu bir kez daha görmüş olduk” dedi.

Konuşmanın ardından protokol ve yoğun bir kalabalık, yapılan eserleri inceleyerek, bilgiler aldı.