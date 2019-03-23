0553 313 94 23

Yaşlılar haftası Erzincan’da dolu dolu geçti

18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Erzincan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce çeşitli programlar gerçekleştirildi.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:18
Yaşlılar haftası Erzincan’da dolu dolu geçti

18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Erzincan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce çeşitli programlar gerçekleştirildi.


18-24 Mart Yaşlılar Haftasının ilk gününde Erzincan Valisi Ali Arslantaş ile eşi Hatice R. Arslantaş, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Barut, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Akkoyun, İl Müdürü Muhammer Doğan ve İl protokolünün temsilcileri huzur evini ziyaret edip yaşlılarla geçmişin tecrübeleri üzerine sohbet ettiler.


Ziyaret esnasında Vali Arslantaş tarafından yaşlılara çiçek ve hediyeler dağıtıldı.


Kutlama Programları çerçevesinde 19.03.2019 tarihinde 100. Yıl Atatürk Huzur evi ve YBRM’ de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan’ın katılımıyla Gül Bahçesi oluşturuldu. Programa Orman İşletme İl Müdürü Tekin Işık ,İŞKUR İl Müdürü Ömer Faruk Çelik ve orman işletmede çalışan ekibi katıldı. Günün öğlen saatlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla Erzincan Cumhuriyet meydanında, İl Müdürü Muhammer Doğan, Ticaret il Müdürü Recai Palabıyık, Havaalanı Müdürü Levent Akkuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, Gençlik Spor Müdürü Volkan Burak Mumcu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Remzi Sarıgöl, Cumhurbaşkanlığı İletişim Müdürü Yahya Tekin, gençler, öğrenciler ve yaşlıların katılımlarıyla BOCCE gösteri maçları yapıldı.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Refahiye Huzur evindeki yaşlılar, kuruluş müdürü ve personel ile birlikte Ergan Dağı gezisi düzenlendi akabinde Erzincan Refahiye ilçesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Refahiye Çok Programlı Lisesinde Refahiye huzur evinde ki yaşlılara tiyatro gösterisi sergilendi.


20.03.2019 tarihinde de devam eden programlardan 100.yıl Atatürk Huzur evi ve YBRM Müdürlüğü’nün organize ettiği “Kuşaklararası Köprü” yemek programına İl Müdürü Muhammer Doğan ve eşi, İl Müdür Yardımcıları, Yaşlıları Koruma Derneği, Çocuk Evleri Sitesinde Koruma ve Bakım altındaki çocuklar ve Erzincan’da bulunan yaşlıların katıldığı “Kuşaklar arası Köprü Yemek Programına katıldı.


21.03.2019 tarihinde Erzincan 100.Yıl Atatürk Huzurevi ve YBRM sakinlerinin el emeği ve özenle yapmış oldukları ürünlerinin sergi açılışını Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olçaş İl Müdürü Muhammer Doğan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, İl protokolünün temsilcileri misafirler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirdi. Refahiye Huzur Evi’nin atölyesinde hazırlanmış olan çalışmaların yer aldığı sergi açılışınıise Refahiye İlçe Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir ve Refahiye Belediye Başkanı Cevdet Çınar’ ın katılımlarıyla gerçekleşti.


Haftanın son günü 22.03.2019 tarihinde ‘’Geçmişten Geleceğe Köprü Teması’’ kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. Orman İşletme Müdürlüğünün organize ettiği programda İl Müdürü Muhammer Doğan, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Orman İşletme Müdürü Tekin Işık, Engelsiz Yaşam Merkezinde kalan kızlar, Erzincan 100. YılAtatürk Huzur Evi ve YBRM de kalan yaşlılar, Çocuk Evleri Sitesinde koruma ve bakım altında olan çocuklar, Milli Eğitime bağlı okullar ve personellerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:18
  1. doğa
  2. sergi
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GMİS 11. Olağan Genel Kurulu
    1. GMİS 11. Olağan Genel Kurulu
    2. Sözde milliyetçi İP'li aday tahriklere..
    3. ABD sivilleri vurdu: Çok sayıda ölü var
    4. Bakan Kasapoğlu'ndan milli maç yorumu
    5. Quaresma, Sion kıskacında!
    6. UNIWORLDCUP 2019, İstanbul'da..
    7. Yemenli öğrenciler YTB’nin..
    8. Balıkesir’de 75 kişiye Tıbbi ve..
    9. Kadınlar Bursa’yı konuştu
    10. Mehmet Özhaseki konuşuyor - CANLI
    11. Bakan Yardımcısı Uçarmak:..
    12. Muratpaşa’ya engelsiz oyun parkları..
    13. Kemal Kılıçdaroğlu Tez-Koop-İş..
    14. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir..
    15. Ağız kokusu neden olur?
    16. Yıldırım, STK temsilcileri ve iş..
    17. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü..
    18. Türkiye-Yunanistan İş Konseyi..
    19. Kıran: "FATSO’nun ülke genelinde..
    20. Yaşlılar haftası Erzincan’da dolu dolu..
    21. ABD ve Trump ateşle oynuyor! Golan..
    22. Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı..
    23. Van Büyükşehir Belediyesi 50 yeni..
    24. D-100'de feci kaza! Yaralılar var
    25. 6.Karma Fotoğraf Sergisi geliri,..
    26. Halı saha maçından sonra kalp krizi..
    27. Cumhur İttifakı miting alanı doldu,..
    28. Uzun: "Gönüllerin başkanı olacağım"
    29. Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
    30. Oğlunu kurtarmak içini boğulan babanın..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok