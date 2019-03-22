Yaşlı teyzenin protez bacak ihtiyacını Başkan Başsoy karşılayacak

Erzincan’da 2 ay önce protez bacağının kırılması sonucu zor durumda kalan yaşlı kadının imdadına belediye başkanı yetişti. Erzincan’da Mimar Sinan Mahallesi’nde kızının yanında yaşayan 70 yaşındaki Nazengül Taşkın’ın protez bacak ihtiyacını Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy karşılayacak.

Mimar Sinan Mahallesinde kızının yanında kalan 70 yaşındaki Nazengül Taşkın’ı Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, önceki dönem Milletvekili Sebahattin Karakelle, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ziyaret etti.

2005 yılında kaybettiği ayağının yerine takılan protez bacağının da 2 ay önce kırılması sonucunda zor durumda kalan 70 yaşındaki Nazengül Taşkın’ı evinde ziyaret eden Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, en kısa zamanda yeni protez bacağın karşılanacağının sözünü verdi. Mutluğu gözlerinden okunan Taşkın "Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. 2 aydır yürüyemiyordum, yerde sürünüyordum, şimdi yeni protez bacağıma kavuşacağım, çok mutluyum" dedi.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise, "Nazengül Taşkın hanımefendinin bu durumunu duyduktan hemen sonra kendisini ziyaret ettik. Erzincan Belediyesi olarak her zaman engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Nazengül hanımın yaklaşık 2 ay önce protez bacağı kırılmış ve kendisi zor duruma düşmüştür. Bu bizleri çok üzdü. Biz de kendisinin bu durumuna sessiz kalmadık. En kısa zamanda yeni proteziyle normal yaşantısına devam edecek. Onun mutluluğu bizlere umut oldu. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun, iyi günlerde kullansın" ifadelerini kaydetti.

Nazengül Taşkın ise geçim sıkıntısı yaşadıklarından dolayı yeni protez alacak durumunun olmadığını belirterek desteklerinden dolayı Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’a teşekkür etti.