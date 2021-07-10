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Korona Virüs Yaşlı teyze eşek sırtında aşı oldu
Korona Virüs

Yaşlı teyze eşek sırtında aşı oldu

Amasya’da Hatice Gökçe isimli yaşlı bir kadın, eşek sırtında geldiği köydeki aşı noktasında Covid-19 aşısı yaptırdı. Gökçe, sağlık çalışanlarına şiirle teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 14:21:00 - 2021-07-10 14:22:08
Yaşlı teyze eşek sırtında aşı oldu

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Avşar köyünde aşı çalışması yaptı. Kurulan aşı noktasına eşek sırtında gelen Hatice Gökçe, hayvanın üzerinden inmeden Covid-19 aşısını oldu. Gökçe, sağlık çalışanlarına kendi yazdığı ‘Bayrak’ adlı şiiri okuyarak, teşekkür etti. 

Bu anlardan görüntüler, İl Sağlık Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından "Koronavirüsü el birliğiyle mücadele ederek yeneceğiz" notuyla paylaşıldı.

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