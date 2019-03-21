Yaşlı Palyatif Merkezi’nde Yaşlılar Haftası kutlaması

Erzurum’da, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dadaşkent Yaşlı Palyatif Merkezi’nde program düzenlenerek geçmişten geleceğe öğütlerle kutlama yapıldı. Programda bazı yaşlı hastalar türkü söyleyerek eğlendi bazıları ise okudukları şiir ile duygulandırdı.

18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle düzenlenen programa Erzurum İl sağlık Müdür Vekili Dr. Gürsel Bedir, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Gülşah Gül Çelebi, Bölge Hastanesi Başhekim Yardımcıları Uzm. Dr. Muzaffer Erden, Dr. Mehmet Şahin, Palyatif Bakım Merkezi Sorumlusu Hastane Müdür Yardımcısı Muhammet Sıddık Polat, Palyatif Merkezi çalışanlarının yanı sıra evde bakım hizmeti verilen yaşlılar katıldı.

Programda Erzurum İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Gürsel Bedir, yaşlılara hizmet etmekten mutluluk duyduklarını belirterek "İnsana hizmet bizim bu dünyada varlık nedenimiz. Biz birbirimizi ne kadar memnun edersek eminim ki Allah’ın huzurunda da kendimizi de o kadar mutlu kılmış oluruz. O yüzden yaptığımız her çalışma sizi olduğu kadar bizi de mutlu ediyor. Ne zaman neye ihtiyacınız olursa başımızın üstüne" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ise "Sizin sağlık ve güven içerisinde yaşamınızı sürdürmeniz hepimizin görevidir. Son yıllarda da bu konu da çok ciddi mesafeler alındı, sunulan hizmetler anlamında güzel gelişmeler oldu. Yaşlılar Haftası, yaşlılara nasıl daha iyi hizmet edilir, neler yapılmalıdır, bunun konuşulması, görüşülmesi anlamında bir haftadır yaşlılarımızın her zaman yanındayız" diye konuştu.

Yaşlı Palyatif Bakım Merkezinde yapılan etkinlikte açılış konuşmalarının ardından programa katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Daha sonra etkinliğe yaşlılar şiir dinletisi sunarak ve türkü söyleyerek programa renk kattı.

Program bir müzik grubunun sunumu ve yaşlıların pasta kesimi ile sona erdi.