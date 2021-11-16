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Avrupa Yaşlı nüfusun önüne geçmek istiyorlar: Binlerce yabancıya vatandaşlık verecekler!
Avrupa

Yaşlı nüfusun önüne geçmek istiyorlar: Binlerce yabancıya vatandaşlık verecekler!

Almanya’da yaşlanan nüfus ekonomik büyümeyi yavaşlatırken yeni hükümet kurulursa sorunu aşmak amacıyla binlerce yabancıya vatandaşlık verilecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 17:07:00 -
Yaşlı nüfusun önüne geçmek istiyorlar: Binlerce yabancıya vatandaşlık verecekler!

Nüfusu hızla yaşlanan Almanya’da, yıllık 20 bin yabancıya vatandaşlık verilmesi planlanıyor. Berlin’de yeni kurulması beklenen SPD, Yeşiller ve Sol Parti hükümeti, Alman vatandaşlığına geçişleri hızlandırmak istiyor.

Koalisyonun kurulması durumunda Berlin’in ilk kadın eyalet başbakanı olacak olan Franziska Giffey, hedeflerinin uzun vadede yılda 20 bin Alman Vatandaşlığı olduğunu belirtti.

Berlin’de şu ana kadar yılda ortalama 7 bin yabancıya Alman vatandaşlığı veriliyor. Dijitalleşmeye ağırlık vererek, işlemleri hızlandırarak ve bürokratik işlemleri en efektif bir şekilde kullanarak vatandaşlığa geçişleri artırmayı planladıklarını kaydeden Giffey, “Vatandaşlık konusunu daha yoğun bir şekilde ele almamız, daha iyi organize etmemiz ve daha merkezi bir şekilde çalışmamız bir sonraki yasama döneminde bizim için çok önemli bir odak noktası olacak” dedi

400 bin kişi var

Şu anda Berlin’de yaşayan ve vatandaşlığa kabul edilebilecek kriterlere uygun yabancı ülke vatandaşlığına sahip yaklaşık 400 bin kişinin olduğuna dikkati çeken Giffey, bunların bazılarının yıllardır, hatta on yılı aşkın süredir Berlin’de yaşadıkları belirtildi. Giffey, bu insanların Alman vatandaşlığına geçerek daha fazla katılımının sağlanacağını ifade etti.

Yeşiller Eyalet Başkanı Bettina Jarasch da konunun federal yasa alanına girse de eyaletlerin de kendi inisiyatiflerini kullanabileceği ve takdir hakkı olan bir karar verme alanı olduğunu kaydetti.

Sol Parti Başkanı Katina Schubert de oy kullanma hakkına sahip olanların topluma daha fazla katkı sunduğunu söyledi. Schubert, “Uzun süredir burada yaşayanların katılımını artırmak istiyoruz” derken, bunun aynı zamanda kamu kurumlarını göç geçmişi olan insanlara daha şeffaf hale getireceğini ve iş gücü piyasasına daha hızlı erişimlerinin sağlanmasına imkân tanıyacağını kaydetti.

Kaynak: Hürriyet

 

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