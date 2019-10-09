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Kürt kökenli yaşlı kadından Mehmetçik'e sevgi gösterisi: "Onları ezin!"

Türkiye Fırat’ın doğusunda yuvalanan terör örgütü YPG’ye operasyona hazırlanırken yıllardır teröristlerin zulmüne maruz kalan bölge halkı da Türk askerinin yolunu gözlüyor.

09 Ekim 2019 Çarşamba 13:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFırat’ın doğusunun teröristlerden temizleneceğini açıklamasının ardından TSK, Barış Pınarı Harekatı için bölgeye asker ve mühimmat sevkiyatını hızlandırdı.

Mehmetçik, ÖSO ile birlikte sınır hattı boyunca güvenli bölge oluşturmak ve terörist unsurları temizlemek için emir bekliyor.

Başlaması artık an meselesi olan harekata bölge halkından da büyük desyek geldi. Aşiretler Türkiye’nin müdahalesini desteklerden yerel halk da Türk askerinin kendilerini kurtarmasını dört gözle bekliyor.

"Onları ezin"

Sınır hattında boşaltılan bir köyde yaşayan Kürt kökenli yaşlı bir kadın Türk askerini görünce büyük sevinç yaşadı. Mehmetçiğe sarılıp öpen yaşlı kadın YPG’li teröristleri kastederek "Onları ezin" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 13:52
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Fırat’ın doğusu
  3. ÖSO

YORUM YAZ

  • HakkiHakki14 dk önce
    Işte mazlum. İşte dilek. Gerçeği gören, anne ve huzur isteyen bir insan. Allah adaleti, huzuru milĺetimizin eliyle ihsan etsin cümle mazlumlara.
  • murat.yıldızmurat.yıldız39 dk önce
    önemli olan milliyet değil kendini nereye ait hissettiğin duygu ve düşüncelerindir.al bayrağa,istiklal marşına sahip çıkanın milliyetinin bir önemi yoktur.Bu ruhu sağlasak inanın bir Almanya bir Fransa gibi bir refah ülkesi olmamız için hiçbir sebep yok.

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