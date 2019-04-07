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Yaşlı karı ve koca arazideki su dolu kuyuda ölü bulundu

Antalya’nın İbradı ilçesinde yaşlı karı-koca, arazide bulunan 3 metrelik su ile dolu kuyuda ölü olarak bulundu.

07 Nisan 2019 Pazar 20:40
Yaşlı karı ve koca arazideki su dolu kuyuda ölü bulundu

Antalya’nın İbradı ilçesinde yaşlı karı-koca, arazide bulunan 3 metrelik su ile dolu kuyuda ölü olarak bulundu.


Olay, ilçe yakınlarındaki Salıca mevkiinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki İhsan Kesikçi ve eşi 60 yaşındaki Durdu Kesikçi, orman içerisinde bulunan kendilerine ait ekilip dikilmeyen arazide bulunan 3 metrelik su kuyusunda akrabaları tarafından ölü bulundu. İddiaya göre, akrabaları, telefonla aradıkları Kesikçi çiftine ulaşamayınca öğle saatlerinde çifte ait ormanlık araziye gidip aramaya başladı.Çifte ait arazinin içindeki 3 metrelik su dolu kuyudaİhsan ve Durdu Kesikçi’ye ait cesetleri gören akrabaları durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından kuyudan çıkartılan cesetler, savcının incelemesinin ardından otopsi için Akseki Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Ormana Mahalle Muhtarı Fikret Canbaş, ölü bulunan İhsan Kesikçi’nin daha önce İstanbul’da yaşadığını ve bir buçuk yıl önce İstanbul’dan Ormana’ya gelerek tamamen yerleştiğini söyledi. Canbaş, "Eşinin psikolojik sorunları vardı. İhsan Kesikçi’nin rahatsızlığından dolayı bize ’Eşim kendisini kuyuya atacağım diyor. Bu kuyuların kapaklarını kapatalım’ demişti. Biz de İbradı Belediyesine müracaatta bulunarak kuyuların üzerlerine demir kapaklar yaptırdık. 20-25 gün önce Antalya’da eğitim araştırma hastanesinde tedavi gördü. Bugün Ormana’da öğleyin 12.00-13.00 sıralarında karı kocayı görmüşler. Daha sonra İbradı yoluna doğru devam etmişler. Kardeşi kendilerine ulaşamadığını söylemiş. Daha sonra erkek kardeşi kendilerine ait araziye aramaya başlamışlar ve her ikisini de kuyuda ölü şekilde görmüşler" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 20:40
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