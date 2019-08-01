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Yaşlı karı kocanın evinden uyuşturucu çıktı

Adana’da narkotik polisinin hassas burunlu köpeğiyle operasyon yaptığı yaşlı karı kocanın evinde 918 gram esrar bulundu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:28
Yaşlı karı kocanın evinden uyuşturucu çıktı

Adana’da narkotik polisinin hassas burunlu köpeğiyle operasyon yaptığı yaşlı karı kocanın evinde 918 gram esrar bulundu. Tutuklanan yaşlı adamın, "Ben bağımlıyım hem de kanserim, ağrılarımı hafifletiyor" dediği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erol (67) Şükran G. (64) çiftinin evinde esrar olduğu ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine hassas burunlu narkotik köpeğiyle eve baskın yaptı. Eve girip köpekle arama yapıldığı sırada köpek kirli çamaşır sepetine tepki verdi. Polis bu tepki üzerine sepeti döktüğünde iki poşet içinde 918 gram esrar ele geçirdi. Bunun üzerine yaşlı karı koca gözaltına alınarak emniyete getirildi. Sorguda kocanın "Ben uzun süredir esrar içerim. Aynı zamanda kanser hastasıyım esrar hastalıktan dolayı oluşan ağrılarıma da iyi geliyor" dediği öğrenildi.


Eşinin ise esrarı saklamaları için bir kişinin kendilerine getirdiğini söylediği iddia edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen çiftten Erol G. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, Şükran G. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:28
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