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Yaşlı kadınlardan milyonluk dolandırıcılık!

Muğla'nın Datça ilçesinde 2 yaşlı kadının da aralarından bulunduğu 14 kişilik dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Çetenin 6 milyon değerindeki 5 araziyi 2,5 milyon liraya sattığı öğrenildi.

26 Şubat 2019 Salı 15:44
Yaşlı kadınlardan milyonluk dolandırıcılık!

 Datça’da meydana gelen ve filmlere konu olabilecek dolandırıcılık olayı, bir emlakçının daha önce 900 bin lira teklif ettiği arazinin aynı zamanda komşusu da olan kişi tarafından 500 bin liraya satıldığını öğrenmesiyle ortaya çıktı. Emlakçı komşusunun, arazisini ‘niye ucuza sattığını’ sorması üzerine tapuya giden mağdur, denize sıfır milyonluk arazisi için kısa bir süre önce İlçe Tapu Müdürlüğünde satış yapıldığını öğrenince İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

 Datça Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında olayı araştıran polis ekipleri, İzmir ve Manisa’da yaşayan iki yaşlı kız kardeşe ait olan 5 ayrı arazi için 31 Ocak 2019 tarihinde 3 ve 8 Şubat tarihinde ise 2 olmak üzere 2,5 milyon TL değerinde 5 ayrı şüpheli satış gerçekleştirildiğini tespit etti. Tapu müdürlüğündeki güvenlik kameraları ve şehir polis kameraları olmak üzere 15 kamera kaydını saatler boyunca titizlikle inceleyen polis ekipleri, ilçeye gelerek sahte evrakla satış yapan 8 şüpheliyi belirledi. Fiziki ve teknik takiple olayın aydınlatılmasıyla birlikte mağdurlarla birlikte, emlakçılara aracılık eden 6 kişi, dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu.

 İki özel ekip çeteyi çökertti

 Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 2 özel ekip, ilçeye gelen 8 şüphelinin yanı sıra şebekenin 7 üyesinin daha kimliklerini belirledi. Datça’dan şebekenin çökertilmesi için Ankara ve İstanbul’a giden özel ekipler, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla F.T. (58) ve M.A. (67) isimli kadınlarla Z.D. (56), M.A. (42), H.G. (44), T.İ. (65), D.Y. (54), M.A. (43) isimli 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

 Mağdurların özel hayatlarını araştırdılar

 Datça’ya getirilen zanlılar arasında bulunan F.T. ve M.A. isimli kadınların, İzmir ve Manisa’da yaşayan iki mağdur kız kardeşin özel hayatlarını araştırdıkları, kardeşlerin küs olduklarının çevrelerinde bilinmesi nedeniyle tüm satış işlemleri boyunca küs rolü yaptıkları öğrenildi. Herhangi bir açık vermemek için oyuncu gibi rol yapan yaşlı kadınların, çok sayıda suç kayıtlarının da olduğu ortaya çıktı.

 Denize sıfır toplam 3 bin metrekareden oluşan yaklaşık 6 milyon lira değerindeki 5 parseli, değerinin çok altında bir fiyata 2,5 milyon liraya satan şebeke üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda satıştan elde ettikleri paraların bulunamadığı, şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri bildirildi. İfadeleri alınan 8 şahıs, Datça Adliyesine sevk edilirken, suça karıştıkları tespit edilen 6 firari şüphelinin ise yakalanması için çalışmaları sürüyor.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:44
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Ankara
  5. dolandırıcılık çetesi

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