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Yaşlı kadının yıpranan evi, Başkan Gültak’ın talimatıyla yenilenecek

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Meclisi’nin Çilek Mahalle Evinde gerçekleştirilen toplantısında, duvarları çatlayan evinin yenilenmesini isteyen Keziban Taşkın’ın talebi, Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak’ın talimatıyla yerine getirilecek.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:26
Yaşlı kadının yıpranan evi, Başkan Gültak’ın talimatıyla yenilenecek

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Meclisi’nin Çilek Mahalle Evinde gerçekleştirilen toplantısında, duvarları çatlayan evinin yenilenmesini isteyen Keziban Taşkın’ın talebi, Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak’ın talimatıyla yerine getirilecek.


Akdeniz Belediyesi’nin Mersin’de ilk kez imza attığı bir uygulamayla Çilek Mahalle Evi’nde 2 Temmuz Salı günü düzenlediği meclis toplantısına katılan mahalle sakinleri de sorun ve taleplerini dile getirme fırsatı bulmuşlardı.


Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, meclis gündeminin ardından belediyenin hizmet ve çalışmaları, kentsel dönüşüm projesi, Yılmaz Güney Parkı’nın yenilenmesi ve mahalle ve taziye evleri başta olmak üzere birtakım konularda açıklamalar yaparak; meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinlerini bilgilendirmişti.


Meclis gündeminin ardından mahalle meclisine dönüşen toplantıda söz alan Çilek Mahallesi sakinlerinden 65 yaşındaki Keziban Taşkın adlı vatandaştı. Aslen Adıyamanlı olduğu öğrenilen ve Türkçe bilmediği için derdini Kürtçe anlatan yaşlı kadın, engelli oğlu ile birlikte yaşadığını, zaman içinde yıpranan evinin duvarlarının çatladığını ve içeriye yağmur suları girdiğini söyledi. Kimsesi ve imkanı olmadığını, çok zorluk çektiğini dile getiren yaşlı kadın, evinin yenilenmesi için Başkan Gültak’tan yardım talep etti.



Başkan Gültak, yetkililere talimat verdi


Keziban Taşkın’ı dinleyen Başkan Gültak, meclis toplantısına katılan Çilek Mahallesi Muhtarı Selim Tomak’tan, yaşlı kadının adını ve adresini istedi. Ardından Fen İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ile birim müdürüne de seslenen Gültak, yaşlı kadının evinin tadilatı için gereken çalışmanın en kısa sürede başlatılması yönünde talimat verdi.


Fen işleri ekipleri, beraberlerinde uzmanlarla birlikte Keziban Taşkın’ı en kısa zamanda ziyaret edip, yağmur sularına maruz kalan evde incelemelerde bulunacak. Tadilat için gerekli inşaat malzemelerinin tespitinin ardından yaşlı kadının evinde gerekli olan yenileme ve bakım çalışması hemen başlatılacak.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:26
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