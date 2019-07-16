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Yaşlı kadının cesedi bulundu

Çorum’un İskilip ilçesinde hayvan otlatmaya giden yaşlı kadın arazide ölü bulundu.

16 Temmuz 2019 Salı 13:20
Yaşlı kadının cesedi bulundu

Çorum’un İskilip ilçesinde hayvan otlatmaya giden yaşlı kadın arazide ölü bulundu.


Olay, ilçeye bağlı Hallı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alibeyli mahallesinde yaşayan 74 yaşındaki E.A. hayvanlarını otlatmak için araziye götürdü. Akşam yaşlı kadının eve dönmemesi üzerine yakınları Jandarmaya haber verdi. Yaşlı kadını aramaya başlayan Jandarma, il Afet Acil Durum Müdürlüğü ve AKUT ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye giden AFAD ve AKUT ekipleri de arama çalışmalarına destek verdi.


Yapılan aramalar sonucu yaşlı kadının cenazesi sabaha karşı köye yakın bir bölgede bulundu.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:20
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