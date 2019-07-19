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Yaşlı kadını telefonla 12 bin lira dolandırdılar

Samsun’un Bafra ilçesinde "Terör örgütü kimlik bilgilerini ele geçirdi" diyerek yaşlı kadının 12 bin lirasını dolandırdılar.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:51
Yaşlı kadını telefonla 12 bin lira dolandırdılar

Samsun’un Bafra ilçesinde "Terör örgütü kimlik bilgilerini ele geçirdi" diyerek yaşlı kadının 12 bin lirasını dolandırdılar.


Samsun’da, telefon dolandırıcıları emniyet güçlerinin tüm uyarılarına rağmen vatandaşları kandırarak can yakmaya devam ediyor. İshaklı Mahallesi Gençlik Caddesi’nde oturan 64 yaşındaki Rakibe Gülşen’i telefonla arayarak, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler "Kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından ele geçirildi. Vereceğimiz hesap numarasına, hesabındaki paraları gönder. Biz sana yardımcı olacağız. Yoksa sende cezaevine gidersin. Soruşturma sonunda paranı geri iade edeceğiz" diyerek korkuttu.


Ne olduğunu anlayamayan ve çok korkan Rakibe Gülşen bankaya giderek hesabında bulunan 12 bin lirayı kendisine verilen hesaba yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen sivil ekiplerle birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden kadın şikayetçi oldu.


Gözyaşlarını tutamayan yaşlı kadın, “Çok korkuttular beni. Şaşırdım, ne yapacağımı bilemedim. Bu parayı ben zor günler için saklıyordum. Mahvoldum ben” dedi.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:51
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