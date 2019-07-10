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Yaşlı kadın, ‘vefa’ ile mutlu oldu

Şehitkamil Belediyesi, ilçede ikamet eden bakıma muhtaç yaşlılara sağladığı ‘Vefa Hizmeti’ ile yaşlıları memnun etmeyi sürdürüyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:37
Yaşlı kadın, ‘vefa’ ile mutlu oldu

Şehitkamil Belediyesi, ilçede ikamet eden bakıma muhtaç yaşlılara sağladığı ‘Vefa Hizmeti’ ile yaşlıları memnun etmeyi sürdürüyor. Evde bakım hizmetiyle tüm ihtiyaçları karşılanan 78 yaşındaki Nimet Azar, hizmetlerden duyduğu memnuniyeti anlattı.


Şehitkamil Belediyesi, ‘Vefa Hizmeti’ projesi kapsamında bakıma muhtaç ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. ‘Vefa Hizmeti’ projesi, ilçe sınırları içerisindeki özellikle 70 yaşın üzerinde, kimsesi olmayan ve maddi durumu yetersiz kişiler için uygulanıyor. Şehitkamil Belediyesi tarafından uygulanan Vefa Hizmeti projesi kapsamında yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere, evde genel temizlik, kuaför, berber, hastane ulaşım, su, elektrik arıza, çilingir ve pratik ev düzeni hizmetleri gibi birçok yardımda bulunuluyor.


Vefa Hizmeti ekibi, son olarak Çakmak Mahallesi’nde ikamet eden 78 yaşındaki Nimet Azar’ın tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Eşini 15 yıl önce kaybeden Azar, yalnız başına yaşıyor. Evinin temizliğini yapacak kimsenin olmadığını belirten Nimet Azar, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.


"Sağlanan hizmetten çok memnunum"


Kalp, astım, tansiyon hastası olan Nimet Azar, Vefa Hizmeti projesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Ben, çok rahatsızım. Ayağa kalkamıyorum. Evimde temizlik yapılmasına ihtiyacım var. Belediyemize telefon ettik. Allah, razı olsun. Kızlarımız gelip evimi temizliyorlar, bulaşığımı yıkıyorlar, çamaşırımı seriyorlar. Allah, kendilerinden razı olsun. Ben gidip kendime bir ekmek bile alamam. İşte ben bu durumdayım. Allah, Başkanımızdan ve ekibinden razı olsun. İş yapamadım, evim çok kirlendi. Kızlarımız geldi, evimi temizlediler. Sağlanan hizmetten çok memnunum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:37
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