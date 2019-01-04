Yaşlı kadın ve çocuklarının noterde darbedildiği iddiası

İSTANBUL (AA) - Trafik kazasında vefat eden kızıyla ilgili vekalet işlemleri için notere giden Fatma Çamur'un (67), noter katibinin polis eşi tarafından darbedildiğini öne sürerek suç duyurusunda bulunduğu olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Fatma Çamur, kızı Zahide Öztürk'ün trafik kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin otobüs firmasına açılacak tazminat davası için avukata vekalet vermek amacıyla, diğer aile fertleriyle notere geldi.

Aile fertlerinden konuşma özürlü S.Ç'nin vasi evrakı veya doktor raporu olmadığından rapor alınması istendi. S.Ç. için rapor alamayan aile üyeleri, notere geri döndü.

İşlem yapılırken, okuma yazma bilmeyen Fatma Çamur'a oğlu Güven Çamur yardım etmek istedi. Noter katibi S.E'nin, müdahale etmemesi yönündeki uyarısı üzerine aralarında tartışma çıktı.

S.E'nin çağrısı üzerine, yakında bulunan polis memuru eşi A.E, buraya geldi. A.E, binaya girişinde aile fertleriyle karşılaşınca kavga çıktı ve arbede yaşandı. Daha sonra gelen polis ekipleri olaya müdahalede bulundu.

Bir süre sonra iki elinde bıçak bulunan bir kişi notere gelerek S.E'yi ve buradakileri tehdit etti.

Kavga sırasında Fatma Çamur, Güven Çamur, polis memuru A.E. yaralandı. Fatma Çamur'un sağ ayağı alçıya alınırken, parmaklarında kırık oluşan polis memuru A.E. ameliyat edildi.

Kavganın ardından notere iki elinde bıçakla gelerek S.E'yi tehdit edenin O.K. olduğu, şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.





- Olay güvenlik kamerasında

Bu arada olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, noterde işlem yapıldığı sırada yaşanan tartışma görülüyor. Polis memuru A.E'nin binadan girişinden sonra yaşanan ve kalabalık bir grubun karıştığı kavga görüntülerde yer alıyor.

Kavga sırasında Fatma Çamur'un yere düşmesi de görüntülere yansıyor.

Kavganın ardından iki elinde bıçakla notere giren kişinin, noter katibi S.E'yi tehdit etmesi de görüntülerde bulunuyor.



