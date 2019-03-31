Yaşlı kadın sandalyeyle oy kullanmaya getirildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesinde yatağa mahkum olan 79 yaşındaki Hatice Sarısu, oy kullanmak için ısrar edince oğlu tarafından oy kullanacağı okula sandalyeyle getirildi. Vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan yaşlı kadın seçimlerin vatana hayırlı olmasını diledi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesi Soğuksu Mahallesinde oturan 79 yaşında iki çocuk annesi Hatice Sarısu’nun oy kullanma ısrarına dayanamayan oğlu Metin Sarısu yatalak olan annesini arkadaşlarının yardımıyla sandalyede taşıyarak, oy kullanacağı okula getirdi. Beşeylül İlköğretim okulu 1206 Nolu sandıkta oyunu kullanan Hatice Sarısu, "79 yaşımdayım, parkinson rahatsızlığım var. Belden aşağısı tutmuyor, yürüyemiyorum. Ancak oy kullanmak vatandaşlık görevim. Bu güne kadar tüm seçimlerde oyumu kullandım. Yine kullanmak istedim. Bunun üzerine oğlum sağ olsun, sandalye ile de olsa beni taşıyarak, oy kullanmaya getirdi. Çok mutluyum, milletimize hayırlı olsun. Hayırlısı neyse o olsun." dedi.