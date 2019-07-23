Yaşlı kadın durakta otobüs beklerken kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde durakta otobüs bekleyen yaşlı kadın kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

İnegöl ilçesine bağlı Cerrah Mahallesi Kalburt mevkii Eski İpekyolu Caddesin’de meydana gelen kazada tırın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, İddiaya göre yol kenarında geri manevra yapan Mehmet Ş. yönetimindeki 16 KDJ 15 plakalı kamyon, durakta otobüs bekleyen Yüksel Şahin’i (60) fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından talihsiz kadın İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Trafik ve jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yerde incelemede bulundu. Kamyonet sürücüsü ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.