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Yaşlı kadın acı gerçeği hastaneye gidince öğrendi!

Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde evinin bahçesinde iş yaparken ensesine kurşun isabet eden yaşlı kadın yaralandı

06 Ağustos 2019 Salı 08:46
Yaşlı kadın acı gerçeği hastaneye gidince öğrendi!
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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 08:46
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