Yaşlı kadın acı gerçeği hastaneye gidince öğrendi!
Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde evinin bahçesinde iş yaparken ensesine kurşun isabet eden yaşlı kadın yaralandı
06 Ağustos 2019 Salı 08:46
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