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Yaşlı Hizmet Merkezinin üye sayısı 52 bin 537 oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Yaşlı Hizmet Merkezinin üye sayısı 52 bin 537’e ulaştı.

30 Mart 2019 Cumartesi 11:01
Yaşlı Hizmet Merkezinin üye sayısı 52 bin 537 oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Yaşlı Hizmet Merkezinin üye sayısı 52 bin 537’e ulaştı.


Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaşlıların sosyal hayatın içinde aktif bir şekilde var olabilmeleri için sağlık, temizlik ve evde bakım hizmetlerini sürdürüyor. Sunulan tüm bu hizmetlerden yararlanmak isteyen yaşlı vatandaşların Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlılara Hizmet Merkezine üye olması yeterli oluyor. Psiko-sosyal ve ekonomik yönden incelenen yaşlılar uzman görüşleri doğrultusunda merkez üyeliğine kabul ediliyor. 1994 yılında kurulan Yaşlılara Hizmet Merkezinin 2019 yılı itibariyle üye sayısı da 52 bin 537’ye ulaştı. Son yıllarda artan üye sayısıyla vatandaşların da takdirini toplayan Yaşlılara Hizmet Merkezinde ulaşımdan sağlığa, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok hizmet ücretsiz olarak veriliyor.



Günde 100 ev temizleniyor


Her gün 100 üyeye temizlik, 15 üyeye evde sağlık, 10 üyeye evde psikolojik destek ve 5 üyeye de bakım-onarım hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Hizmet Merkezi talep edildikçe, kimsesi olmayan yaşlılara yemek hizmeti, vücut temizliği ile berber hizmeti de veriyor.



Gezi programları yaşlılara nefes oluyor


Yaşlı vatandaşlar şehir içinde düzenlenen gezilerin yanı sıra şehir dışında gerçekleştirilen tatil programlarıyla da gönüllerince gezme imkanı buluyor. Yeşil ve mavinin buluştuğu Akçakoca, Altınoluk ve Kesikköprü Kampları’nda bugüne kadar 13 bin 489 yaşlı üye misafir edildi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:01
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