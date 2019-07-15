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Yaşlı çifti telefonla dolandıranlar adli kontrolle serbest

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kendilerini başkomiser olarak tanıtıp yaşlı çifti dolandıran ve jandarma ekiplerince yakalanan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:00
Yaşlı çifti telefonla dolandıranlar adli kontrolle serbest

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kendilerini başkomiser olarak tanıtıp yaşlı çifti dolandıran ve jandarma ekiplerince yakalanan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Akyarlar Mahallesi’nde yaşayan 83 yaşındaki İlhan Yurtcan ve 75 yaşındaki Serenaz Yurtcan’ın ev telefonunu arayan şahıs, kendisini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı çalışan bir başkomiser olarak tanıttı. Yurtcan çiftine “Elinizdeki altın ve mücevherler terör örgütleri tarafından kullanılmış, bu yüzden onları sizden alarak parmak izi incelemesi yapmamız lazım. Ayrıca oğlunuz FETÖ Terör örgütüne üye olmuş. Onu bu davadan kurtarabilmemiz için bankada ne kadar paranız varsa çekip bize vermeniz gerekiyor” dedi.


Telefonun sürekli açık kalmasını da söyleyen şahıs, çifte bankaya gitmeleri gerektiğini ifade etti. Şahsın anlattıkları üzerine korkup paniğe kapılan çift, soluğu bankada aldı. Bankanın kapalı olması üzerine parayı çekemeyen İlhan Yurtcan ve Serenaz Yurtcan, telefondaki şahsın yönlendirmesi üzerine kuyumcuya gidip 33 bin 200 TL değerinde 4 adet burma bilezik alarak Akyarlar Mahallesi’ndeki evlerine döndü.


Bir süre sonra eve gelen bir erkek şahıs, Yurtcan çiftinden 33 bin 200 TL değerindeki 4 adet burma bilezik, 10 bin TL değerinde 3 adet altın zincir bilezik, 1000 TL değerinde 2 adet inci kolye, 1000 TL değerindeki 1 adet akik kolye ve 1 adet mercan kolye, 500 TL değerindeki 1 adet zümrüt altın zincirli kolye ile 2 bin 200 TL ve 1750 Euro’yu aldı.


Şahıs, parmak izi incelemesinden sonra aldığı para ve ziynet eşyalarını tekrar geri getireceğini ve konuyla ilgili kimseye haber vermemelerini söyleyip evden ayrıldı. Bir süre sonra şahsı telefonla arayıp ulaşamayan Yurtcan çifti dolandırıldıklarını anlayıp Akyarlar Jandarma Karakol Komutanlığı’na gidip ifade verdi.


Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayla ilgisi olduğu tespit edilen 2 şüphelinin aldıkları ziynet eşyaları ve dövizleri Bodrum’daki kuyumcularda ve döviz bürolarında bozdurduklarını belirledi.


Gümbet Mahallesi’ndeki bir otelde kaldıkları tespit edilen 2 şahıs, sabaha karşı yapılan operasyonla yakalandı. Otel odasında para ve döviz bürosundan alınan makbuzlar da ele geçirildi.


Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şahıs, Bodrum Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:00
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