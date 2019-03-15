Yaşlı çifti dolandırmaya çalışan 4 kişi tutuklandı

Niğde’de kendilerini jandarma olarak tanıttıkları yaşlı çiftin evindeki para, döviz ve altınlarını alan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ulukışla ilçesi Emirler köyünde yaşayan Ü.Ö. ile eşi Ö.Ö.’yü telefonla arayan bir kişi jandarma olduğunu söyleyerek suça karıştıkları gerekçesiyle evlerindeki para ve altınlar üzerinde inceleme yapmak için eve sivil ekip göndereceklerini, evden ayrılmamaları gerektiğini söyledi. Telefonu kapatan dolandırıcılar, daha sonra otomobille çiftin evine gelerek, 800 euro, 9 bin lira ve 3 altını aldı. Dolandırıcılar çifte, bankadaki paralarını da çekmeleri gerektiğini de söyleyerek, bankaya gitmelerini isteyip, evden ayrıldı. Kısa süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, durumu jandarmaya bildirdi. Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip, çifti dolandırıcıların irtibatlarını kesmemesi için bankaya yönlendirip, ardından da güvenlik kameraları, araç takip sistemlerini inceleyerek şüphelilerin kullandığı otomobili belirledi. Jandarma özel ekibi, çiftin evine giden yol ve ev çevresinde tedbir aldı. Bankadan çekilen paraları almak için çiftin evine geri gelen M.V.A, M.M.G, H.U.K. ve L.V. jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak Niğde E tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.