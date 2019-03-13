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Yaşlı çifti dolandıran çete yakalandı

Niğde’de yaşayan yaşlı çifti dolandıran 4 kişi, jandarmanın kurduğu "özel ekip"le yakalandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:52
Yaşlı çifti dolandıran çete yakalandı

Niğde’de bir suça karıştıkları gerekçesiyle yaşlı karı kocayı telefonla arayıp evdeki para, döviz ve altınlarını alan 4 şüpheli, jandarmanın kurduğu "özel ekip"le yakalandı.

 

Ulukışla ilçesi Emirler köyünde yaşayan Ümmügülsüm (67) ve eşi Mustafa . Ö’yü (70) jandarma olduğunu söyleyen bir kişi telefonla arayarak suça karıştıkları gerekçesiyle evlerindeki para ve altınlar üzerinde inceleme yapmak için eve sivil ekip geleceğini, evden ayrılmamaları gerektiğini ve kimseyle görüşmemelerini istediler. Telefonu kapatan dolandırıcılar daha sonra otomobil ile karı kocanın evine gelerek, yaşlı çiftin 800 avro, 9 bin lira ve 3 altını aldılar. Dolandırıcılar yaşlı çifti bankadaki paralarını da çekmeleri gerektiğini de söyleyerek onları bankaya gönderdiler. Yaşlı çift daha sonra evden ayrılan 4 kişinin ardından dolandırıldıklarını anladılar ve durumu jandarmaya haber verdiler.

 

Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip, geniş çaplı bir inceleme başlatarak inceledikleri PTS kayıtları ve çevredeki kamera kayıtları ile olaya karışan aracı tespit etti. Şüpheli araç takibe alındı. Mağdur çift, jandarmayla irtibata geçmemiş gibi bankaya yönlendirilerek şüphelilerle irtibata devam etti. Jandarma özel ekibi yaşlı çiftin evine giden yol ve ev çevresinde tedbir aldı. Dolandırıcılar bankadan çekilen paraları almak için yaşlı çiftin evinde geri geldikleri sırada jandamra operasyonu gerçekleştirdi ve 4 kişiyi yakalayarak gözaltına alındı.

 

Jandarma yaşlı çifte dolandırıcıları teşhis ettirdi. Yakalanan M.V.A, M.M.G, H.U.K. ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen L.V’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili araştırmalar diğer bağlantılar ve mağdurlar olabileceği göz önüne alınarak çevre il ve ilçelerle koordine kurularak geniş kapsamlı yürütülüyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:52
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