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Yaşlı çifte maskeli gasba 2 tutuklama

Samsun’da maskeli gaspçı amca ile yeğeni bıçak zoruyla akrabaları olan yaşlı çiftin altınlarını gasp etmek suçundan mahkemece tutuklandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:28
Yaşlı çifte maskeli gasba 2 tutuklama

Samsun’da maskeli gaspçı amca ile yeğeni bıçak zoruyla akrabaları olan yaşlı çiftin altınlarını gasp etmek suçundan mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun’un Anadolu Mahallesi’nde dün saat 07.30 sıralarında meydana eldi. İddiaya göre Ömer K.(33), kardeşinin kayınpederi olan Mustafa Ç.’nin (77) evine giderek yüzüne maske, eline de eldiven takıp kapıyı çaldı. Bu sırada Mustafa Ç.’nin kızının oğlu olan torunu Ramazan K. (20) de evin önünde bekleyerek Ömer K.’ye yardım etti. Yüzü maskeli olan Ömer K. evin kapısını açan Mustafa Ç.’ye bıçak çekip boğazına dayadı. Evde bulunan paraları isteyen maskeli şahıs, yaşlı adamı yere yatırıp boğazını sıkarak paraları istedi. Bu sırada diğer odada bulunan alzaymır hastası olan Mustafa Ç.’nin karısı Gülhatun Ç.’nin yanına giden Ömer K., bıçak çekip yaşlı kadının boynunda ipe bağlı bulunan 15 adet Cumhuriyet altınını aldı. Ömer K., kendisini evin önünde bekleyen Ramazan K. ile birlikte kaçtı.


Yaşlı adam balkona çıkıp feryat ederek yardım istedi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bütün kuyumculara bilgi verip söz konusu altınları satan şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Ömer K. ve Ramazan K., Kuyumcular Çarşısı’ndaki bir kuyumcuya giderek bir adet Cumhuriyet altınını satmak istedi. Bu sırada kuyumcu, altın bozdurmak isteyen şahısları şüpheli buldu ve oyalayarak polise haber vermek istedi. Ancak şüpheliler 1 adet Cumhuriyet altınını kuyumcuda bırakıp panik içinde kaçtı.


Olay, polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, Ömer K. ile Ramazan K.’yi Cumhuriyet Meydanı’nda yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine teslim edilen şüpheler suçlarını itiraf etti. Gözaltına alınan şahısların üzerilerinde 4 adet Cumhuriyet altını ele geçirildi.


Mağdurlar çalınan Ata Cumhuriyet altınının 15 adet ve 25 bin lira değerinde olduğunu ileri sürerken, şüpheliler ise çaldıkları altının 5 adet olduğunu iddia etti. Ömer K.’nin olaydan 10 gün önce Mustafa Ç.’nin evine boya yapmaya geldiği, yaşlı adamın çekmeceyi açıp kendisine para verdiği ve evde altın olduğunu bu sırada gördüğü öğrenildi.


Polisteki sorguları tamamlanan Ömer K. ve Ramazan K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkeme ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:28
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