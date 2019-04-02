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Yaşlı çift yanan evlerinde can verdi

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Belevi köyünde iki katlı ahşap evde çıkan yangında yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti.

02 Nisan 2019 Salı 08:04
Yaşlı çift yanan evlerinde can verdi

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Belevi köyünde iki katlı ahşap evde çıkan yangında yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, geç saatlerde Gülahmet Yüksel (83) ve eşi Gülhanım Yüksel’in (75) yaşadıkları evde uyudukları esnada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evi saran alevlere Taşova Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Soğutma çalışmasının ardından, 4 çocukları olan çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler evden çıkartılarak Taşova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 08:04
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