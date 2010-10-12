Yaşlı çift evinde vahşice öldürüldü

Katil ya da katillerin, binanın güvenlik kameralarının kayıt yaptığı evdeki bilgisayarın harddiskini de aldığı belirlendi. Olay, akşam saatlerinde yaşandı. Bayraklı ilçesi Özkanlar semti 249/2 Sokak 11 numaralı Civan Apartmanı'nda oturan Hüsnü - Atiye Civan çiftinden 3 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Polisin kapıcı nezaretinde çilingire kapıyı açtırması sonucu Hüsnü Civan (65) banyoda, Atiye Civan (60) ise mutfakta bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Evin kapısında zorlama olmadığı, televizyonun açık olduğu, bazı dolap ve eşyaların karıştırılmış olduğu görüldü.