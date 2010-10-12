THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yaşlı çift evinde vahşice öldürüldü

İsviçre'de uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olup Türkiye'ye yerleşen gayrimenkul zengini Hüsnü Civan (65) ile eşi Atiye Civan (60), İzmir'in Bayraklı ilçesindeki evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

12 Ekim 2010 Salı 09:00
Yaşlı çift evinde vahşice öldürüldü

Katil ya da katillerin, binanın güvenlik kameralarının kayıt yaptığı evdeki bilgisayarın harddiskini de aldığı belirlendi. Olay, akşam saatlerinde yaşandı. Bayraklı ilçesi Özkanlar semti 249/2 Sokak 11 numaralı Civan Apartmanı'nda oturan Hüsnü - Atiye Civan çiftinden 3 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Polisin kapıcı nezaretinde çilingire kapıyı açtırması sonucu Hüsnü Civan (65) banyoda, Atiye Civan (60) ise mutfakta bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Evin kapısında zorlama olmadığı, televizyonun açık olduğu, bazı dolap ve eşyaların karıştırılmış olduğu görüldü.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:36
  1. arşiv haber
  2. yeni akit gazetesi
  3. arşiv

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zulüm altındakiMüslümanlar için sivil tepki
    1. Zulüm altındakiMüslümanlar için..
    2. RÖPORTAJ -"Keşmir'in huzuru Güney..
    3. Şilili madenciler, Çarşamba günü..
    4. İKV, Türkiye-AB ilişkilerini Bükreş'te..
    5. Sanatçı Safiye Soyman engellilerle..
    6. Otomotivde parlak günlere dönüş başladı
    7. Devletin payı küçülecek istihdam..
    8. Fransa'dan AB'ye dijital vergi uyarısı
    9. AB, 2019 bütçesinde büyümeye odaklandı
    10. Domaniç'i kar vurdu! Araçlar yolda kaldı
    11. Böbrek taşı olanlar, dikkat!
    12. Tekstilciler de borçların..
    13. Kredi kartı borcunda rant savaşı..
    14. Anket sonuçları açıklandı! İşte..
    15. TOKİ’nin yıldızı parlıyor
    16. Madrid'de Libertadores Kupası için..
    17. Enerji özelleştirmeleri arenaya çıkıyor
    18. 'Öz Türkçe dayatanlar Osmanlıca..
    19. Gümüş, yılbaşından bu yana yüzde 33..
    20. Yuh artık dedirten olay! Kediye vurup,..
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı