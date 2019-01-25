0553 313 94 23

Yaşlı çift bir gün arayla hayatını kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde vefat eden eşinin cenazesini defnetmek için hazırlık yaparken kalp krizi geçiren93 yaşındaki Ali Ekiz, hayatını kaybetti. Yaşlı adam, eşi ile birlikte defnedildi.

25 Ocak 2019 Cuma 18:35
Yaşlı çift bir gün arayla hayatını kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesi Saraçlı Mahallesi'nde ikamet eden 94 yaşındaki Fatma Ekiz, KOAH hastalığı ve ağır gribal enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesinde dün hayatını kaybetti.

Eşinin acısını yaşayan ve cenazesini defnetmek için hazırlık yapan 93 yaşındaki Ali Ekiz de bu sabah rahatsızlanarak Ünye Devlet Hastanesine götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirtilen yaşlı adam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

70 yıllık evli ve üç çocuk sahibi oldukları öğrenilen Fatma ve Ali Ekiz çiftinin cenaze namazı Ünye Büyük Camisi'nde kılındı. Cenaze namazları yan yana kılınan 70 yıllık evli çift, aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 18:35
  1. Ordu
  2. Ali Ekiz
  3. Fatma Ekiz
  4. Ünye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 Kıdem ihbar hakkı tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı hesaplama 2019
    1. 2019 Kıdem ihbar hakkı tazminatı nasıl..
    2. Gözler bu görüşmedeydi! Türkiye'den..
    3. Denizli'de otobüsün çarptığı yaya..
    4. Bakan Soylu'nun kabulü
    5. AK Parti'nin belediye başkan adayına..
    6. Hayvanlarda çiçek hastalığı nedir..
    7. Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun..
    8. "EduMAP" projesi kapanış çalıştayı
    9. Türkiye'den Europol'e ziyaret
    10. Etiyopya’da toplu mezarlar bulundu
    11. Son bir haftada 43 terörist etkisiz..
    12. Gençlerbirliği eski başkanlarından..
    13. Belçika'dan Venezuela açıklaması
    14. Muğla'da fırtına
    15. Milli Savunma Bakanlığından, son bir..
    16. AK Parti'nin önceki dönem İl Başkanı..
    17. On binlerce Kamerunlu Nijerya'ya sığındı
    18. "2023'ün güçlü Türkiyesi için her..
    19. Akıncı-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı
    20. ABD'de Trump'ın akıl hocası gözaltına..
    CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!
    CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde