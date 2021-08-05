Birkaç gün önce mahallemin camiinde yatsı namazını kılmak üzere imam odasında cemaatle sohbet ederken ağabeylerimizden birkaç tanesi Nizamettin Hocamız artık çocuklar yaşlandıklarında anne ve babalarına bakmak istemiyorlar dedi.



Evet ülkemin kangren olmuş sorunlarından biri de yaşlandıklarında anne ve baba bakımından kaçınmak.



Bundan olacak şehirlemizin her bir tanesi yaşlı bakım evleri yaşlı anne ve babalar tarafından dolup taşmakta.



Öncelikle yaşlı anne ve babanın bakımı çocukları üzerindedir. Çocuklar bu görevden kaçınması şeran mümkün değildir. Allah bu görevi çocuklara vermiştir. Konumu detaylandırmadan önce bu yaşlı bakım evleri mecbur kalındığında büyük nimet olduğunu söylemek isterim. Eğer bir yaşlı çiftin gidecek kimsesi yoksa sokakta kalmalarından korunmaları için huzur evlerinde kalmaları daha mantıklıdır. Buradaki sorun yaşlıların çocukları var ama çocuklar anne ve babalarına yaşlandıklarında bakmıyorlarsa sıkıntı buradan kaynaklanmaktadır.



Bu konuyla ilgili birkaç sene önce çocuklarıma performans ödevi olarak “İslam’da yaşlılara saygı” konulu bir ödev verdim. Kızlarımdan üçü şehrimin huzurevine ziyarete giderler. Orada yaşlılarla sohbet ederek ödevlerini yapmaya çalışırlar. Kızlarım ödevi sınıfta sunarken neredeyse ağlamaklı olarak ziyaretten bir sahneyi izanlarımıza sundular. Bizlere hangi yaşlının yanına gittiysek ağlayarak çocukları tarafından bakılmadıklarını ve huzur evine bırakıldıklarını söylediler. Bu yaşlılarla sohbette bir tanesiyle ilgili ise aralarında geçen konuşmayı bizlere sundular. Kızlarım yaşlı anneye buraya niçin bırakıldığı sorduklarında bu yaşlı annemiz, “Kızlarım! Benim altı tane çocuğum vardı. Ben ve babaları onları okuttuk, iş güç sahibi yaptık ve evlendirdik. Ne zaman ki babaları vefat etti çocuklarım beni buraya bıraktılar. Artık ne kendileri geliyor ne de torunlarımı bana gösteriyorlar” dedi dediler.



Bu durum hiç doğru değil. Rabbimiz nasıl ki bizler çocukken onlar bizlere bakıyorsa onlar yaşlandıklarında bizler tarafından bakımlarıyla ilgilenmemiz lazım geldiğini Kur’an’ında ve Peygamberimiz sünnetinde bizlerin izanlarına hatırlatmışlardır.



Konuyla ilgili ayet ve hadisleri sizlerin izanlarına sunmak isterim. Konuyla ilgili onlarca ayetten bir ayet. Lokman suresi. Lokman Peygamber oğluna nasihat etmekte. “Ey oğulcuğum! Allah’a eş koşma. Yani Allah iki üçtür deme. Çünkü şirk büyük bir zulümdür. Anne ve babana da iyilikte bulun.” Bu ayetin tefsirinde müfessirler yani Kur’an yorumlayıcıları Allah kendi hakkından sonra yani kendisine eş koşalmasını yasakladıktan sonra ikinci hak olarak anne ve baba hakkına sahip çıkılmasını emrediyorsa buradan anlıyoruz ki anne ve baba hakkı Allah indinde çok büyüktür. Peygamberimizde konuyla ilgili olarak onlarca sözlerinden birinde şöyle buyurmaktadır.” Sizlerden biri yaşlandıklarında anne ve babasıyla ya da annesiyle ya da babasıyla onların ihtiyacını görüp Allah’ın rızasını kazanıp cennete gidemezse TAM ÜÇ KERE ADETİ OLMADIĞI HALDE ŞÖYLE BUYURMUŞLARDIR. BURNU YERDE SÜRÜNSÜN! BURNU YERDE SÜRÜNSÜN! BURNU YERDE SÜRÜNSÜN!” Ayet ve hadiste can yakıcı bir ihtar var. Çok dikkatli olunmalı.



Günümüzde çok büyük bir hata yapılıyor babalar tarafından. Miras taksim yapılırken kızlara miras verilmez ya da çok az verilir. Fakat bugüne kadar gördüğüm şu ki anne ve babalar yaşlandıklarında genellikle eğer bakılmakta ise bu kızı tarafından yapılmaktadır. Erkek çocukları bu konuda biraz zayıf kalmakta.Çocuklar anne ve babanız sizlere birer emanettir. Onlar yaşlandıklarında onlara bakarak cennete gitmeye çalışmalısınız. Bizler daha nasıl cennete gideceğiz inanın bana bilemiyorum.



Anne ve babalar bakılıyorrken de kesinlikle başa kakılınmamalıdır. Onlar bizlere bebekken nasıl bakarken kesinlikle başa kalkmadan baktılarsa bizlerde onlara öylece yaşlandıklarında başa kalkmadan bakmamız Yaratıcımızın Rabbimizin bizlere bir emirdir. Bakınız tercih demiyorum emirdir diyorum. Öyle ise evlatlar evlatlıklarını onlar yaşlandıklarında gösterip cennete gitmeye çalışmalıdır.



Anne baba hakkı. Hem de çok önemli...