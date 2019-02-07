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Yaşlı adamın 53 yıllık eşini öldürme davası

Sarıyer'de 53 yıllık eşi Esma Aksakal'ı kıskançlık nedeniyle öldürdüğü ileri sürülen Bilal Aksakal'ın müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi- Gözyaşları içinde konuşan tutuklu sanık Bilal Aksakal:- "53 sene sonra böyle bir şey yapmaktan utanç duyuyorum. Bu utanç bana yetiyor zaten. Tek oluş sebebi şu: Çok fazla sevmem" - Esasa ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, kanuni tahrik indirim nedenleri oluşmadığından sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi

07 Şubat 2019 Perşembe 16:14
Yaşlı adamın 53 yıllık eşini öldürme davası

İSTANBUL(AA) - Sarıyer'de 53 yıllık eşi Esma Aksakal'ı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan Bilal Aksakal (85), savunmasında, "53 sene sonra böyle bir şey yapmaktan utanç duyuyorum. Bu utanç bana yetiyor zaten. Tek oluş sebebi şu: Çok fazla sevmem." dedi.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Bilal Aksakal ve avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Maktul Esma Aksakal'ın kız kardeşi Saadet Olcay ile aynı zamanda Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'nin avukatı Feyza Altun da duruşmada yer aldı.

Avukat Altun, dernek adına davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, suçtan zarar görme ihtimali bulunmadığından derneğin davaya katılma talebini reddetti.

Dosyaya giren evrakların okunmasının ardından, maktul Esma Aksakal ile sanık Bilal Aksakal'ın çocukları Sinem Kumcu'nun (43) "müşteki" sıfatıyla ifadesi alındı.


- "Babamdan şikayetçi değilim"

"Asla babamdan bir şikayetim yok." diyen müşteki Kumcu, diğer 2 kardeşinin de babalarından şikayetçi olmadığını söyledi.

Almanya'da yaşadığını, olay tarihinde annesiyle babasının Türkiye'de olduğunu kaydeden Kumcu, "Annemle babam boşanmak istiyordu, aralarında sorunları vardı. Annem, günlük olarak 'Bıktım artık, boşanacağım' derdi. Ciddiye almazdık. Babam da annemin bu söylemlerinden rahatsız olduğunu dile getirirdi. 'Kızım, annen başkalarıyla yazışıyor, başkalarıyla sohbet ediyor. Benim elimde bir sürü belge var, göstereyim' diyordu. Ben görmek istemedim. O tarz sohbetlerden midem bulandı. Babama, 'Sen iyi değilsin, benim de sorunlarım var' deyip başımdan savardım." şeklinde konuştu.

Babasının, Almanya'dayken, kendisinden, eşinden ve diğer kardeşlerinden yardım istediğini anlatan Kumcu, "Babam, 'Ne yapayım? Nerede öleyim? Boğazıma kadar geldi.' dedi. Babam herkesten feryat figan yardım dilendi. Günde 3-4 kez gelir, annemden dert yanardı. Bıktığını, her gün mesajlar okuduğunu, dayanamadığını, hayatına son vermeyi düşündüğünü söylerdi. Dışladım babamı." ifadelerini kullandı.

Duruşmada daha sonra, savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.


- "Kanuni tahrik indirim nedenlerinin oluşmamıştır"

Mütalaada, çiftin 1965 yılından beri resmi nikahlı evli oldukları, olay tarihinde bulundukları adreste maktulden haber alınamaması üzerine komşuların evi yokladığında, maktul ile sanığın evin mutfağında yerde yatar vaziyette gördükleri aktarıldı.

Sanığın ifadesinde, dava konusu eylemi gerçekleştirdiğini itiraf ettiği bilgisine yer verilen mütalaada, "Sanık ile maktul arasındaki tartışma ve eylemler arasında uzunca bir süre geçtiği, sanığın bu eylemleri affettiğini beyan ettiği, bu nedenle kanuni tahrik indirim nedenlerinin oluşmadığı" kaydedildi.

Mütalaada, yapılan yargılama ve toplanan delillerden, sanığın olay tarihinde evli olan eşi maktulü bıçaklamak suretiyle öldürdüğü belirtilerek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi.

Mütalaaya karşı söz alan sanık avukatı Ünal Kaya, davanın boşanma davası olmadığını söyleyerek, kovuşturmanın genişletilmesi talepleri olduğunu beyan etti. Avukat Kaya, talepleri reddedildiği takdirde, mütalaaya karşı yazılı beyan dilekçesi sunacaklarını söyledi.


- Sanık gözyaşları içinde konuştu

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Aksakal, konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

Aksakal, "53 sene sonra böyle bir şey yapmaktan utanç duyuyorum. Bu utanç bana yetiyor zaten. Tek oluş sebebi şu: Çok fazla sevmem. Biz 53 sene annesiz babasız çalıştık, birbirimize sarıldık. O kadar sene sonra ihaneti hazmedemedim. Ben hanımından bunu hak etmemiştim. Eşim, '50 seneden beri seninle aynı yatağı paylaştım ama artık maymun gözünü açtı' dedi." ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, maktulün 1. dereceden yakınları olan çocukları Sinem Kumcu, Çiğdem Toplu ve Murat Aksakal'ın bulunması dolayısıyla, kardeşleri Saadet Olcay ve Sabire Alaca'nın "katılan" sıfatlarının kaldırılmasına hükmetti.

Sanık avukatına, kovuşturmanın genişletilmesi taleplerini bildirmesi için süre veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma ertelendi.


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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 16:14
  1. Bilal Aksakal
  2. Esma Aksakal
  3. Yaşlı adamın 53 yıllık eşini öldürme davası

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