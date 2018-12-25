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Yaşlı adamı feci şekilde döverek öldürdüler

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 2 kişinin yaşlı bir adamı darp ederek öldürdüğü öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.

25 Aralık 2018 Salı 21:11
Yaşlı adamı feci şekilde döverek öldürdüler

Olay, Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kırantepe mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E. (41) ve M.P. (36) isimli iki şahıs 66 yaşındaki A.C., isimli kişiyi henüz bilinmeyen bir nedenden feci şekilde darp etti.

Oğlu tarafından ağır yaralı olarak bulunan yaşlı adam hemen olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşlı adamı döverek öldüren iki şahıs, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İki şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

 

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 21:11
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