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Yaşlı adama polis şefkati

Konya'da parasını kaybeden yaşlı ve engelli adamı, karakolda görevli komiser yardımcısı teselli etti. Komiser yardımcısı, sarılıp alnından öptüğü yaşlı adamın kaybettiği parasını da cebinden karşıladı

07 Ağustos 2019 Çarşamba 00:51
Yaşlı adama polis şefkati

KONYA (AA) - Konya'da, parasını kaybettikten sonra karakola giden 74 yaşındaki İbrahim Oğurlu'yu bir komiser yardımcısı teselli etti.

Dil kanseri teşhisi konulan ve tedavi için Ereğli ilçesinden Konya'ya gelen Oğurlu, evine dönmek için Konya Otogarı'na gittiğinde, cebindeki 100 liranın olmadığını fark etti.

Parasının çalındığını düşünen yaşlı adam, çevredekilerin yardımıyla Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

Yaşlı adamın durumuna üzülen bir komiser yardımcısı, kendisiyle bir süre sohbet ettikten sonra cebinden çıkardığı 100 lirayı Oğurlu'ya verdi. İbrahim Oğurlu, otobüs bileti de alınarak memleketi Ereğli'ye gönderildi.

Öte yandan, yaşlı adam ve komiser yardımcısı arasında yaşanan duygusal anlar ise karakoldaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, komiser yardımcısının Oğurlu'yu teselli etmeye çalıştığı, alnından öptüğü ve kaybettiği miktardaki parayı yaşlı adama verdiği görülüyor.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 00:51
  1. Konya'da parasını kaybeden İbrahim Oğurlu

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