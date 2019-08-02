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Yaşlı adama çarptı, kartvizitini görgü tanıklarına bırakıp gitti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama çarpan otomobil sürücüsü kartvizitini olay yerindeki görgü tanıklarına bırakarak kaza yerinden uzaklaştı.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:25
Yaşlı adama çarptı, kartvizitini görgü tanıklarına bırakıp gitti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama çarpan otomobil sürücüsü kartvizitini olay yerindeki görgü tanıklarına bırakarak kaza yerinden uzaklaştı.


Alınan bilgiye göre, Şehit Pamir Caddesinde yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Fevzi Tutak’a (77) 31 D 2226 plakalı otomobil çarptı. Sağ ayağından yaralanan yaşlı adam yere yığılırken otomobil sürücüsü olay yerindeki görgü şahidi bir gence kartvizitini bırakarak, "Bana buradan ulaşabilirler" diyerek uzaklaştı.


Yaşlı adamın çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Yaşlı adamın elinden tutup su ile yüzün yıkayan vatandaşlar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerine de yardımcı olarak yaşlı adamı hastaneye gönderdiler. Otomobil sürücüsünün bıraktığı kartvizit ise olay yerinde polise teslim edildi.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:25
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